Путин назначил омича новым российским послом в США

Источник: РИА "Новости"

«Указом Президента Анатолий Иванович Антонов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки и Постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединённые Штаты Америки, по совместительству», — говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Другим указом президент освободил Антонова от должности замминистра иностранных дел.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Антонов стал основным кандидатом на должность в феврале 2017 года. В мае его кандидатуру одобрили Госдума РФ и Совет Федерации, а в июле был получен агреман от Вашингтона.

На новом посту Анатолий Антонов сменит Сергея Кисляка, который указом Путина был освобожден от обязанностей Посла и Постоянного наблюдателя.