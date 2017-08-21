Путин назначил омича новым российским послом в США
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому новым послом России в США стал уроженец Омска Анатолий Антонов.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому новым послом России в США стал уроженец Омска Анатолий Антонов.
«Указом Президента Анатолий Иванович Антонов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки и Постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединённые Штаты Америки, по совместительству», — говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.
Другим указом президент освободил Антонова от должности замминистра иностранных дел.
Как ранее сообщал «СуперОмск», Антонов стал основным кандидатом на должность в феврале 2017 года. В мае его кандидатуру одобрили Госдума РФ и Совет Федерации, а в июле был получен агреман от Вашингтона.
На новом посту Анатолий Антонов сменит Сергея Кисляка, который указом Путина был освобожден от обязанностей Посла и Постоянного наблюдателя.
Анатолий Антонов родился в Омске в 1955 году. Окончил МГИМО в 1978 году, после чего более 30 лет работал в Министерстве иностранных дел СССР и РФ. В феврале 2011 года назначен заместителем министра обороны РФ, в конце 2016 года — заместителем главы МИД России. Доктор политических наук.