Россия погасила последний внешний долг СССР

Источник: РИА "Новости"

В сообщении отмечается, что задолженность перед Боснией и Герцеговиной в сумме 125,2 миллиона долларов США урегулирована соглашением между правительством РФ и Советом министров Боснии и Герцеговины об урегулировании обязательств бывшего СССР по расчетам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей СФРЮ, подписанным в Москве 21 марта 2017 года и вступившим в силу 20 июля 2017 года.

«Минфин России сообщает о завершении погашения задолженности Российской Федерации по обязательствам бывшего СССР перед Боснией и Герцеговиной», — говорится в сообщении.

Босния и Герцеговина стала последним иностранным государством-кредитором бывшего СССР или Российской Федерации, обязательства перед которым оставались не урегулированными.

В сообщении отмечается, что в части государственного внешнего долга РФ перед официальными двусторонними кредиторами в настоящее время остается непогашенной только задолженность перед Республикой Корея в сумме 594,3 миллиона долларов.