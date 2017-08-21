Россия погасила последний внешний долг СССР
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российская Федерация 8 августа погасила внешний долг перед Боснией и Герцеговиной, ставший последним урегулированным обязательством СССР перед иностранным
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российская Федерация 8 августа погасила внешний долг перед Боснией и Герцеговиной, ставший последним урегулированным обязательством СССР перед иностранным
В сообщении отмечается, что задолженность перед Боснией и Герцеговиной в сумме 125,2 миллиона долларов США урегулирована соглашением между правительством РФ и Советом министров Боснии и Герцеговины об урегулировании обязательств бывшего СССР по расчетам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей СФРЮ, подписанным в Москве 21 марта 2017 года и вступившим в силу 20 июля 2017 года.
«Минфин России сообщает о завершении погашения задолженности Российской Федерации по обязательствам бывшего СССР перед Боснией и Герцеговиной», — говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что в части государственного внешнего долга РФ перед официальными двусторонними кредиторами в настоящее время остается непогашенной только задолженность перед Республикой Корея в сумме 594,3 миллиона долларов.
«В соответствии с действующим двусторонним межправительственным соглашением указанный остаток обязательств подлежит погашению в период до конца 2025 года», — отмечает министерство.