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18:48 (мск), источник: Фонтанка

Оппозиционеров оставили без Марсова поля

Губернатор Петербурга подписал постановление, запрещающее на Марсовом поле проводить акции без согласования. На том, чтобы запретить несогласным митинговать в центре города, настаивали муниципалы и общественники.

Источник: РИА "Новости"

17 августа губернатор Георгий Полтавченко подписал постановление, исключающее Марсово поле из списка специально отведенных мест, предполагающих особый порядок проведения публичных мероприятий. Таким образом Петербург остался без «гайд-парка» в центре города.

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Последними, кто успел воспользоваться дарами демократии, были ЛГБТ-активисты, которым в Смольном не смогли запретить выйти на митинг.

Спустя два месяца после антикоррупционной акции штаба Алексея Навального на Марсовом поле в Смольном все-таки решились отказаться от возможности организовывать митинги без согласования в центре города.

Так называемые «гайд-парки» появились еще в 2012 году. Согласно городскому закону, мероприятие в таких местах можно провести, не спрашивая разрешения у властей, а только их уведомляя о своем намерении.

Без санкций чиновников можно устроить акцию численностью до 200 человек. Одним из самых востребованных гайд-парков и единственным в Центральном районе было Марсово поле.

До недавнего времени Смольный, несмотря на действующий закон, находил причины, по которым активистам отказывали в проведении демонстраций. Каждый раз чиновники использовали один и тот же аргумент: в это же время в этом же месте уже запланировано другое многочисленное мероприятие. Альтернативная акция обыкновенно устраивалась наспех, в итоге вместо толпы участников гайд-парка оппозиционеры встречали одного-двух активистов «НОДа», в погожие дни — с десяток.

Исключением стала антикоррупционная акция Алексея Навального 12 июня, когда на Марсовом поле действительно организовали военно-исторический фестиваль, свезли военную технику, установили полевые кухни и устроили концерт патриотической песни. Участников фестиваля, тем не менее, все равно было не более нескольких сотен, и оппозиционные активисты вполне бы нашли место для своей акции по соседству, если бы не были разогнаны полицией.

После митинга сторонников Навального Общественный совет при ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти обратился к местным властям с просьбой убрать Марсово поле из перечня гайд-парков.

Объясняя свою позицию, члены совета в разговоре с «Фонтанкой» использовали два основных аргумента: во-первых, перед туристами неудобно, что тут митингуют постоянно, а во-вторых, вроде как прыгать и кричать лозунги на могилах революционеров 1917 года нехорошо.

Комментируя такое предложение, оппозиционные депутаты утверждали, что Марсово поле — одна из самых удобных площадок для митингов, однако готовы были поменять ее на любую другую в центре города. Поразмыслив, городские чиновники согласились, что другого места в центре не найти и даже заявили, что не намерены ничего менять. Тогда к властям обратились повторно — уже муниципальные депутаты. Они предложили вовсе запретить проводить митинги без согласования в центре Петербурга.

Документ об исключении из перечня гайд-парков Марсова поля был подписан 17 августа — спустя 5 дней после митинга сторонников ЛГБТ, закончившегося нападением на активистов и журналистов молодых людей правых взглядов.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Беспрепятственно провести мероприятие гей-активистам удалось благодаря определению суда. После отказа в согласовании гей-прайда борцы за равноправие обратились в Смольнинский районный суд, который постановил, что заявления чиновников не ограничивает их в праве провести акцию. Таким образом фактически городское правительство лишили возможности регулировать проходящие в центре города митинги.

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Пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов «Фонтанке» сообщил, что основной причиной изменения статуса Марсова поля стали «массовые обращения граждан, которые недовольны проведением митингов на братской могиле». Будет ли предоставлена желающим альтернативная площадка в центре города, в комитете Смольного про законности пояснить не смогли, попросив отправить официальный запрос.

Как считает глава фракции «Единой России» в петербургском парламенте Александр Тетердинко, оппозиционные движения злоупотребляли лазейкой в законе под названием «гайд-парк».

Собираться без уведомления можно до 200 человек, а они, прикрываясь законом, приводили три тысячи и устраивали масштабные мероприятия. Марсово поле на это не было рассчитано.
Александр Тетердинко
Глава фракции «Единой России» в петербургском парламенте

По его словам, организовывать в центре Северной столицы новое митинговое место не надо: «Это доставляет неудобства гуляющим по центру гостям города и жителям, а права одних должны заканчиваться там, где начинаются права других».

Его оппонент в петербургском ЗакСе, член фракции «Партии Роста» Максим Резник, напротив, уверен, что отказ от формата гайд-парка в центре города фактически перекроет городской власти возможность оценивать настроения населения.

«26 марта и 12 июня на Марсово поле вышли люди, о которых власти ничего не знали, да и оппозиция тоже. Запрещая митинги в центре города власть играет на руку только радикальным движениям и способствует дестабилизации ситуации. Рано или поздно произойдет социальный взрыв, если не давать людям высказываться».

Отметим, что на данный момент в городском законе в перечне гайд-парков все еще числятся Удельный, Полюстровский, Южно-Приморский парки и сад 30-летия Октября. По статистике, ими почти не пользуются, тогда как в центре Петербурга в год проходят порядка 50 митингов.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру».

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