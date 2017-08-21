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20:13 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев: Надо воспитывать судей, они советские еще

Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью телеканалу «Хабар24», какие реформы произойдут в системе правосудия страны, сообщает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Мы провели огромные реформы за эти годы. Приняты изменения в законы. Ответственность судей, обращения, открытое обсуждение. То есть каждый может в процессе судебного разбирательства знать, что происходит.

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Может взять документы, может защищаться. Сейчас еще дальше пойдем. В эти дни как раз разбирались и смотрели, чтобы еще больше улучшить вопросы следствия. Чтобы это было соревновательным, поднять роль адвокатуры, и чтобы роль прокуратуры обеспечить, как это положено.

То есть углубить вопрос верховенства закона. Чтобы человек за разрешением своей проблемы шел в суд и получал там справедливое разрешение вопроса: без телефонного звонка, без какого-то вмешательства.

Знать, что если я туда пойду, я получу удовлетворение своим потребностям. Если здесь не получится, я обращусь выше, еще выше.

И адвокаты, другие органы власти будут ему помогать, — сказал Нурсултан Назарбаев.

«Суд будет работать, сугубо подчиняясь Конституции и законам страны. Мы идем к этому и должны этого добиться. Это не просто.

Во-первых, надо воспитывать самих судей, они советские еще. Сейчас еще раз посмотреть опыт Германии, Великобритании, Франции и других стран, постсоветского пространства, где лучше добились успех. Глядя на всех них, выбираем лучшую практику, которая нам необходима, — заключил Нурсултан Назарбаев.

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