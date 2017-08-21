ВМС США приостановят операции по всему миру из-за инцидента с эсминцем
Адмирал ВМС США, руководитель
Адмирал ВМС США, руководитель
«Это — уже второй инцидент за последние три месяца», — приводит AFP его слова.
В ночь на понедельник неподалеку от берегов Сингапура столкнулись эсминец ВМС США John S. McCain и либерийское торговое судно Alnic. В результате инцидента пострадали пять моряков американского военного корабля, еще десять членов экипажа числятся пропавшими без вести.
17 июня ракетный эсминец Fitzgerald чуть не затонул у берегов Японии, столкнувшись с филиппинским грузовым судном. В результате инцидента весь экипаж эсминца был уволен.