ВМС США приостановят операции по всему миру из-за инцидента с эсминцем

Источник: Reuters

Читайте также Второй за лето американский эсминец столкнулся с торговым судном

«Это — уже второй инцидент за последние три месяца», — приводит AFP его слова.

В ночь на понедельник неподалеку от берегов Сингапура столкнулись эсминец ВМС США John S. McCain и либерийское торговое судно Alnic. В результате инцидента пострадали пять моряков американского военного корабля, еще десять членов экипажа числятся пропавшими без вести.