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22:31 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ВМС США приостановят операции по всему миру из-за инцидента с эсминцем

Адмирал ВМС США, руководитель военно-морскими операциями Джон Ричардсон сообщил, что в связи с двумя последними инцидентами с кораблями было принять решение приостановить операции ВМС во всем мире.

Источник: Reuters
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Второй за лето американский эсминец столкнулся с торговым судном

«Это — уже второй инцидент за последние три месяца», — приводит AFP его слова.

В ночь на понедельник неподалеку от берегов Сингапура столкнулись эсминец ВМС США John S. McCain и либерийское торговое судно Alnic. В результате инцидента пострадали пять моряков американского военного корабля, еще десять членов экипажа числятся пропавшими без вести.

17 июня ракетный эсминец Fitzgerald чуть не затонул у берегов Японии, столкнувшись с филиппинским грузовым судном. В результате инцидента весь экипаж эсминца был уволен.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Другой Мир
Корабли сталкиваются с гражданскими судами, ракеты не долетают до цели, летчики вообще лупят не пойми куда, от чего страдает мирное население ......
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