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09:34 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Константин Федоренко стал четверым главой кубанского Минобразования за полтора года

КРАСНОДАР, 21 августа, ФедералПресс. Исполняющим обязанности министра образования, науки и молодежной политики края назначен Константин Федоренко. Как сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края, в региональном ведомстве он работает с 2013 года.

Константин Федоренко родился 29 декабря 1976 года в Белореченске. Окончил Кубанский государственный технологический университет. С 2005 по 2013 год работал на различных должностях в администрации Белореченского района. В 2013 году он назначен заместителем министра образования и науки Краснодарского края. А в 2015 году стал первым заместителем. Константин Федоренко был награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени.

Напомним, что как стало официально известно 18 августа, исполняющая обязанности министра образования науки Кубани Ольга Медведева ушла в отставку.

И.о. министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Ольга Медведева занял этот пост 10 апреля. Ее предшественницу Татьяну Синюгину в конце марта назначили заместителем главы Минобрнауки РФ. В свою очередь руководившая министерством с 2012 года Наталья Наумова в марте 2016 года стала заместителем руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

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