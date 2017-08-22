Константин Федоренко стал четверым главой кубанского Минобразования за полтора года

Константин Федоренко родился 29 декабря 1976 года в Белореченске. Окончил Кубанский государственный технологический университет. С 2005 по 2013 год работал на различных должностях в администрации Белореченского района. В 2013 году он назначен заместителем министра образования и науки Краснодарского края. А в 2015 году стал первым заместителем. Константин Федоренко был награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени.