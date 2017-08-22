Глава МИД Украины предложил расследовать вероятную передачу ракетных технологий КНДР
При этом Павел Климкин подчеркнул, что Киев не мог быть в этом замешан.
При этом Павел Климкин подчеркнул, что Киев не мог быть в этом замешан.
Свою точку зрения он высказал «как министр иностранных дел и опытный специалист в аэрофизике» (в 1991 году окончил Московский
«Линии производства подобного типа ракет на Украине были выведены из эксплуатации в 1992 году. Экспертизу нельзя проводить в уме
«Но я сомневаюсь в том, что Северная Корея могла добиться того, что смогла, без посторонней помощи», — резюмировал министр. Он «призвал провести международное расследование с целью установить ответственных».
Публикация в NYT
Ранее NYT со ссылкой на результаты исследования эксперта Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Эллемана, а также на секретные данные американских спецслужб сообщила, что запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты может быть связан с приобретением на черном рынке ракетных двигателей, произведенных на территории Украины.
Эллеман утверждает, что после ряда неудач КНДР два года назад изменила конструкцию своих ракет, а также поставщиков деталей, необходимых для их сборки. Эксперты, изучавшие фотографии, на которых лидер КНДР Ким Чен Ын проводит осмотр новых ракетных двигатели полагают, что они напоминают ракетные двигатели, использовавшиеся некогда в СССР.
Как пишет газета, ссылаясь на мнения экспертов, наиболее вероятным местом сборки двигателей для двух межконтинентальных баллистических ракет, пуск которых был произведен в июле этого года, является завод «Южмаш» в Днепре (бывший Днепропетровск).
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