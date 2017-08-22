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03:10 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД Украины предложил расследовать вероятную передачу ракетных технологий КНДР

При этом Павел Климкин подчеркнул, что Киев не мог быть в этом замешан.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Власти Украины в принципе не могут быть замешаны в передаче ракетных технологий КНДР. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин в кратком комментарии, размещенном в газете The New York Times (NYT).

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Свою точку зрения он высказал «как министр иностранных дел и опытный специалист в аэрофизике» (в 1991 году окончил Московский физико-технический институт, факультет аэрофизики и космических исследований). «Я хочу сказать, что моя страна не могла быть причастна к оказанию Северной Корее помощи в ракетной программе», — написал Климкин.

«Линии производства подобного типа ракет на Украине были выведены из эксплуатации в 1992 году. Экспертизу нельзя проводить в уме ученых-жуликов. Инструкции включены в руководства, запертые на особо секретных объектах, которые охраняют наши силы безопасности. Преступники физически не могут получить доступ к этому руководству, более того, подобные попытки не могут быть предприняты незаметно для нашего руководства», — пояснил глава МИД.

«Но я сомневаюсь в том, что Северная Корея могла добиться того, что смогла, без посторонней помощи», — резюмировал министр. Он «призвал провести международное расследование с целью установить ответственных».

Публикация в NYT

Инфографика
Куда могут долететь ракеты КНДР

Ранее NYT со ссылкой на результаты исследования эксперта Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Эллемана, а также на секретные данные американских спецслужб сообщила, что запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты может быть связан с приобретением на черном рынке ракетных двигателей, произведенных на территории Украины.

Эллеман утверждает, что после ряда неудач КНДР два года назад изменила конструкцию своих ракет, а также поставщиков деталей, необходимых для их сборки. Эксперты, изучавшие фотографии, на которых лидер КНДР Ким Чен Ын проводит осмотр новых ракетных двигатели полагают, что они напоминают ракетные двигатели, использовавшиеся некогда в СССР.

Как пишет газета, ссылаясь на мнения экспертов, наиболее вероятным местом сборки двигателей для двух межконтинентальных баллистических ракет, пуск которых был произведен в июле этого года, является завод «Южмаш» в Днепре (бывший Днепропетровск).

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