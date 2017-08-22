Конкурс на главу фонда омского капремонта сорвался из-за недостатка желающих

Дело в том, что в крайний срок — к 21 августа — на конкурс поступила всего одна заявка.

По правилам, утвержденным в областном правительстве, по открытым конкурсам на замещение государственных должностей должно заявляться минимум два человека, поэтому прием заявок продлили. Кто стал единственным соискателем на сегодняшний день, пока неизвестно.

Напомним, конкурс на замещение вакантной должности главы омского фонда капремонта в региональном Минстрое объявили 18 июля. Среди требований к претендентам значится наличие высшего образования и квалификации по специальности «строительство», «юриспруденция» или «экономика», а также опыт работы в строительстве или ЖКХ не менее пяти лет, три из которых — на руководящей должности в этой сфере.

Конкурс будет проходить в два этапа. Сначала кандидатам предстоит пройти онлайн-тестирование из 167 вопросов, ориентированных на проверку знаний федерального и областного законодательства. Право подведения итогов экзамена закреплено за Минстроем РФ. Участники испытаний, набравшие от 45 до 50 баллов, будут допущены ко второму этапу — собеседованию. Его будет проводить комиссия регионального Минстроя. По итогам двух этапов конкурса определится победитель, с которым будет заключен трехлетний трудовой договор.