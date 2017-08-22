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04:21 (мск), источник: ТАСС

В КНДР заявили, что США и Южной Корее не избежать «безжалостного возмездия»

Такое заявление сделали в штабе Корейской народной армии в связи с началом совместных командно-штабных учений Южной Кореи и США.

Источник: AP 2017

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. США и Южная Корея не смогут избежать «безжалостного возмездия и наказания». С таким заявлением во вторник выступил штаб Корейской народной армии в пограничном пункте Пханмунджом.

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«Им не избежать безжалостного возмездия и наказания», — цитирует агентство Kyodo заявление, сделанное по случаю начала совместных командно-штабных учений Южной Кореи и США Ulchi — Freedom Guardian.

Совместные командно-штабные учения Южной Кореи и США начались в понедельник. По словам президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, они носят оборонительный характер и не направлены на эскалацию напряженности на Корейском полуострове. Точное число военнослужащих, принимающих участие в учениях, неизвестно. Министерство национальной обороны Южной Кореи сообщило, что с его стороны привлечено примерно столько же военных, сколько и в прошлом году, — около 50 тыс. человек. От США в учениях принимают участие 17,5 тыс. военнослужащих, что примерно на 7,5 тыс. меньше, чем годом ранее.

В КНДР считают Ulchi — Freedom Guardian враждебными действиями, которые усиливают напряженность на Корейском полуострове. В воскресенье центральная северокорейская газета Nodong Sinmun написала, что эти учения «подливают масла в огонь» и обостряют обстановку.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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курсант ДОМРАЧЕВ
... А в КНДР молодцы, дело свое знают и выполняют!
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