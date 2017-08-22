В КНДР заявили, что США и Южной Корее не избежать «безжалостного возмездия»
Такое заявление сделали в штабе Корейской народной армии в связи с началом совместных
Такое заявление сделали в штабе Корейской народной армии в связи с началом совместных
ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. США и Южная Корея не смогут избежать «безжалостного возмездия и наказания». С таким заявлением во вторник выступил штаб Корейской народной армии в пограничном пункте Пханмунджом.
«Им не избежать безжалостного возмездия и наказания», — цитирует агентство Kyodo заявление, сделанное по случаю начала совместных
Совместные
В КНДР считают Ulchi — Freedom Guardian враждебными действиями, которые усиливают напряженность на Корейском полуострове. В воскресенье центральная северокорейская газета Nodong Sinmun написала, что эти учения «подливают масла в огонь» и обостряют обстановку.