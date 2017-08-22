Назарбаев рассказал, почему не хочет ездить отдыхать за рубеж
Глава государства восхищен красотой казахстанской природы.
Глава государства восхищен красотой казахстанской природы.
АСТАНА, 22 авг — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о природе и священных местах страны.
Ранее Назарбаев, находясь в поселке Бурайбай Акмолинской области, дал интервью телеканалу «Хабар».
«Я видел много красивых мест на свете, но хочу сказать будущим поколениям и современникам — сейчас я никуда не хочу ездить на отдых. Сейчас мы находимся в Бурабае. Такого великолепного места я больше нигде не видел. Первозданная природа! Есть и озеро, и горы, и вода. Такая же природа в Восточном Казахстане, предгорьях Алатау», — сказал Назарбаев.
Он отметил, что в Казахстане, как и в других странах мира, есть свои священные места.
«Это места, о которых вы сами знаете, это место, где вы живете, места, известные всему миру. На ум сразу приходят мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи,
Президент также объяснил внедрение нового казахского алфавита.
«У алфавита долгая история: был древний алфавит тюрков, потом наши предки принесли арабский алфавит. Было написание от Ахмета Байтурсынова, затем до 1940 годов — латиница. Затем мы перешли на кириллицу», — добавил Назарбаев.
«Это (переход казахского языка — ред.) не от того, что мы хотим переходить на другую политику. Например, в кириллице есть лишние буквы, которые казахскому языку не нужны. Например, букв “щ” и “я” в казахском нет. Японию мы называем “Жапония”. Твердого знака и мягкого знака нет, “ц” и “ч” тоже нет. Но они сейчас есть в нашем алфавите, их никто не использует», — добавил президент.
Президент заявил, что казахам нужен русский язык, и переход на латиницу не означает побег от русского языка.
«Алфавит связан только с вопросом казахского языка. Издания на русском кириллице будут продолжать выходить. Нужно знать русский язык,