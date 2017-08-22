Назарбаев рассказал, почему не хочет ездить отдыхать за рубеж

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 22 авг — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о природе и священных местах страны.

Ранее Назарбаев, находясь в поселке Бурайбай Акмолинской области, дал интервью телеканалу «Хабар».

«Я видел много красивых мест на свете, но хочу сказать будущим поколениям и современникам — сейчас я никуда не хочу ездить на отдых. Сейчас мы находимся в Бурабае. Такого великолепного места я больше нигде не видел. Первозданная природа! Есть и озеро, и горы, и вода. Такая же природа в Восточном Казахстане, предгорьях Алатау», — сказал Назарбаев.

Он отметил, что в Казахстане, как и в других странах мира, есть свои священные места.

«Это места, о которых вы сами знаете, это место, где вы живете, места, известные всему миру. На ум сразу приходят мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, Арыстан-баба, Отырар, Мангистау в Западном Казахстане, историческая ставка ханов “Алтын Орда” на берегу Жайыка (Урала — ред.), Улытау, Берель, Золотой человек на юге», — продолжил он.

Президент также объяснил внедрение нового казахского алфавита.

«У алфавита долгая история: был древний алфавит тюрков, потом наши предки принесли арабский алфавит. Было написание от Ахмета Байтурсынова, затем до 1940 годов — латиница. Затем мы перешли на кириллицу», — добавил Назарбаев.

«Это (переход казахского языка — ред.) не от того, что мы хотим переходить на другую политику. Например, в кириллице есть лишние буквы, которые казахскому языку не нужны. Например, букв “щ” и “я” в казахском нет. Японию мы называем “Жапония”. Твердого знака и мягкого знака нет, “ц” и “ч” тоже нет. Но они сейчас есть в нашем алфавите, их никто не использует», — добавил президент.

Президент заявил, что казахам нужен русский язык, и переход на латиницу не означает побег от русского языка.