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05:15 (мск), источник: Восток Медиа

Министру здравоохранения Хабаровского края в очередной раз продлили отпуск

На этот раз решение не связано с состоянием здоровья Александра Витько.

Источник: Восток Медиа

Министру здравоохранения Хабаровского края Александру Витько в очередной раз продлили затянувшийся отпуск. На этот раз такое решение не связано с больничным, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Чиновник должен был выйти на работу ещё 11 августа, но этого не произошло, ему продлили отдых ещё на девять дней. Но и после увеличения количества «выходных дней» министр не вернулся на свой пост.

«Александр Валентинович опять в отпуске. Это просто отпуск, не больничный. Он написал заявление на продление отпуска, но я не знаю на какой срок. Он выйдет на работу, конечно», — сообщили в приёмной министра.

Агентство также писало, что кадровые изменения в правительстве Хабаровского края произошли 17 июля: на это место назначили главного врача краевой клинической больницы № 2 Кирилла Пошатаева. А на официальном сайте краевого Минздрава Кирилл Пошатаев, которого ранее представили как и. о. министра, теперь значится полноценным главой ведомства. Сам Витько рассказал, что не понимает, откуда взялась информация о том, что теперь его пост занимает Пошатаев.

Между тем свой пост Александр Витько был готов покинуть ещё в апреле этого года. Тогда чиновник заявлял, что намерен заняться реализацией собственных проектов, связанных с медициной.

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