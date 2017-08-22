Трамп рассказал о политике США в отношении Афганистана

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«Наши войска будут сражаться, чтобы победить», — подчеркнул он в своей речи на военной базе Форт-Майер в Вирджинии. При этом он не уточнил, как долго силы США должны остаться в Афганистане.

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Также Трамп не сказал, сколько военнослужащих будет дополнительно отправлено в Афганистан. Ранее сообщалось, что министр обороны Джеймс Маттис планировал направить еще четыре тысячи в дополнение к 8400, развернутым в настоящее время.

Кроме того, Трамп ужесточил позицию США в отношении Исламабада. Его администрация предупредила, что может уменьшить помощь Пакистану в сфере безопасности, если он не будет предотвращать использование боевиками безопасных убежищ на своей территории.

Трамп также сказал, что Соединенные Штаты хотели бы, чтобы Индия в большей степени помогала Афганистану, особенно в области экономической помощи и развития.

19 августа президент США сообщил, что принял «много важных решений», в том числе по Афганистану.