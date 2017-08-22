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06:01 (мск), источник: РБК

Трамп заявил о недопустимости поспешного вывода войск из Афганистана

США должны продолжать войну в Афганистане, чтобы избежать «неприемлемых» результатов быстрого вывода военнослужащих из страны, заявил Дональд Трамп. Такие действия, по его мнению, могут привести к созданию «вакуума» для боевиков.

Источник: AP 2017

Поспешный вывод американских военнослужащих из Афганистана может привести к образованию в стране «вакуума», который «мгновенно заполнят» боевики из, в том числе, запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство».

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Об этом в ходе своего выступления на базе Майер-Хендерсон-Холл в Арлингтоне заявил президент США Дональд Трамп, передает Associated Press.

Поэтому, по словам политика, Соединенные Штаты должны продолжать войну в Афганистане, чтобы избежать «предсказуемых и неприемлемых» результатов быстрого вывода военных из страны, в которой Вашингтон находится в состоянии войны уже в течение 16 лет.

«Мы должны признать реальность, о которой я здесь говорю», — добавил Трамп, отметив, что, «спустя почти 16 лет после нападений 11 сентября, американцы устали от войны без победы».

Мы больше не занимаемся построением государств. Мы убиваем террористов.
Дональд Трамп
Президент США

Однако подробностей новой кампании США в отношении Кабула он не привел, заметив однако, что теперь Вашингтон «не будет говорить о численности войск» или о своих «планах дальнейшей военной деятельности». Этот план, как заметил президент теперь будут определять «условия на местах, а не произвольные временные таблицы».

«Я не буду говорить, когда мы собираемся атаковать, но мы будем атаковать», — пообещал политик.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Александр Михайлов
Мы , мы , футбольные трусы.....Забыдали своими понтами...Ты уже что нибудь делаааай Трампушка, а то самого выыыы-ееее---т))))
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