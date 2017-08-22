Досрочное голосование на муниципальных выборах стартует в Иркутской области 22 августа

Досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных территориях на муниципальных выборах, назначенных на 10 сентября стартует на этой неделе в Иркутской области. Напомним, перечень труднодоступных и отдаленных местностей определен областным законом от 11 июля 2008 года № 39-ОЗ. Первыми на муниципальных выборах проголосуют избиратели села Большой Патом (Бодайбинский район) — 22 августа, члены комиссии будут добираться туда водным и автомобильным транспортом. На 26 августа запланировано голосование избирателей деревни Тырка, 27 августа — села Вершина Тутуры и деревни Чинонга (Качугский район). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Избирательной комиссии Ирктуской области.