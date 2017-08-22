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05:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Досрочное голосование на муниципальных выборах стартует в Иркутской области 22 августа

Первыми проголосуют жители села Большой Патом.

Источник: IrkutskMedia.ru

Досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных территориях на муниципальных выборах, назначенных на 10 сентября стартует на этой неделе в Иркутской области. Напомним, перечень труднодоступных и отдаленных местностей определен областным законом от 11 июля 2008 года № 39-ОЗ. Первыми на муниципальных выборах проголосуют избиратели села Большой Патом (Бодайбинский район) — 22 августа, члены комиссии будут добираться туда водным и автомобильным транспортом. На 26 августа запланировано голосование избирателей деревни Тырка, 27 августа — села Вершина Тутуры и деревни Чинонга (Качугский район). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Избирательной комиссии Ирктуской области.

«3 сентября должно пройти досрочное голосование в поселке Светлый (Бодайбинский район), селе Сполошино, поселке Золотой, деревне Орлова (Киренский район), селе Таюра (Усть-Кутский район), а также в деревне Нерха, селах Верхняя Гутара и Алыгджер (Нижнеудинский район), селе Червянка (Чунский район). В этот же день досрочное голосование будет организовано в отдаленных территориях Усть-Удинского района: селах Средняя Муя, Аносово, Аталанка, Подволочное, деревнях Чичкова и Ключи», — сообщили в пресс-службе.

Завершится досрочное голосование 4 сентября в отдаленных и труднодоступных местностях, расположенных в Усть-Илимском районе, там смогут проголосовать избиратели поселков Тушама, Кедровый, Ковинский.

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