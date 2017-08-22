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06:41 (мск), источник: Newslab.ru

Находящегося под следствием министра экологии отправили в отставку

Руководителя министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края Елену Вавилову освободили от должности. Причина увольнения — отставка по собственному желанию.

Источник: Reuters

Руководителя министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края Елену Вавилову освободили от должности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Виктор Толоконский.

Как сказано в документе, причина увольнения Вавиловой — отставка по собственному желанию.

Напомним, что в сентябре 2015 году в отношении тогда еще министра природных ресурсов и экологии Елены Вавиловой возбудили уголовное дело за незаконное выделение 800 тысяч кубометров леса госкомпании «Краслес». Это стало причиной отстранения Вавиловой от должности в октябре того же года решением Центрального районного суда Красноярска. Чуть позже она попыталась его оспорить, но ей это не удалось — краевой суд не убедили доводы чиновника.

Некоторое время спустя министерство природных ресурсов и экологии края было преобразовано в министерство экологии и рационального природопользования, руководить которым будет бывший прокурор Красноярска Владимир Часовитин.

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