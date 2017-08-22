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06:46 (мск), источник: Baikal-info.ru

Семь кандидатов бьются за кресло главы многострадальной Вихоревки

Все семь человек, которые выдвинулись на досрочные выборы главы Вихоревки Братского района, зарегистрированы в качестве кандидатов.

Источник: Reuters

Об этом «Байкал Инфо» 22 августа 2017 года сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Иркутской области.

Итак, в выборах участвуют следующие самовыдвиженцы: ведущий инженер по организации и нормированию труда Вихоревского центра организации работы железнодорожных станций — структурное подразделение Восточно-Сибирской дирекции управления движением — филиал ОАО «РЖД» Маргарита Александрова, начальник отдела экономики и финансов на том же предприятии Анастасия Лебедева, председатель думы Вихоревки Елена Ясинская. ЛДПР выдвинула индивидуального предпринимателя, депутата думы Братского района Олега Гонохова, «Партия Роста» — начальник отдела по управлению персоналом Вихоревского центра организации работы железнодорожных станций Николая Дружинина, КПРФ — домохозяйку, депутата думы Вихоревски Анжелику Назимову, «Единая Россия» — заместителя начальника отдела организации породовой погрузки и выгрузки Восточно-Сибирской дирекции управления движением ВСЖД Дениса Шпакова.

Напомним, выборы пройдут 10 сентября, предыдущий глава Геннадий Пуляев 10 мая был отрешён от должности по решению губернатора Сергея Левченко из-за проблем в сфере ЖКХ города.

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