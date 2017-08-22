Семь кандидатов бьются за кресло главы многострадальной Вихоревки
Все семь человек, которые выдвинулись на досрочные выборы главы Вихоревки Братского района, зарегистрированы в качестве кандидатов.
Все семь человек, которые выдвинулись на досрочные выборы главы Вихоревки Братского района, зарегистрированы в качестве кандидатов.
Об этом «Байкал Инфо» 22 августа 2017 года сообщили в
Итак, в выборах участвуют следующие самовыдвиженцы: ведущий инженер по организации и нормированию труда Вихоревского центра организации работы железнодорожных станций — структурное подразделение
Напомним, выборы пройдут 10 сентября, предыдущий глава Геннадий Пуляев 10 мая был отрешён от должности по решению губернатора Сергея Левченко