Семь кандидатов бьются за кресло главы многострадальной Вихоревки

Об этом «Байкал Инфо» 22 августа 2017 года сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Иркутской области.

Итак, в выборах участвуют следующие самовыдвиженцы: ведущий инженер по организации и нормированию труда Вихоревского центра организации работы железнодорожных станций — структурное подразделение Восточно-Сибирской дирекции управления движением — филиал ОАО «РЖД» Маргарита Александрова, начальник отдела экономики и финансов на том же предприятии Анастасия Лебедева, председатель думы Вихоревки Елена Ясинская. ЛДПР выдвинула индивидуального предпринимателя, депутата думы Братского района Олега Гонохова, «Партия Роста» — начальник отдела по управлению персоналом Вихоревского центра организации работы железнодорожных станций Николая Дружинина, КПРФ — домохозяйку, депутата думы Вихоревски Анжелику Назимову, «Единая Россия» — заместителя начальника отдела организации породовой погрузки и выгрузки Восточно-Сибирской дирекции управления движением ВСЖД Дениса Шпакова.