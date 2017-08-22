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06:56 (мск), источник: Om1.ru

Венедиктова из Омска проводил единоросс в костюме медведя

Главный редактор «Эха Москвы» улетел в Москву креативно.

Сегодня, 22 августа, главный редактор «Эха Москвы» улетел из Омска в столицу. Медиаменеджер провел в нашем городе два дня, встретившись с политиками, общественниками, журналистами и бизнесменами.

Напомним, что первым делом Венедиктов ответил на вопросы журналистов. А перед этим встретил представителя «Коммунистов России», стоящего в одиночном пикете против «Эха Москвы». Впрочем главреда это не смутило, он с удовольствием сфотографировался с мятежным неокоммунистом.

Провожали столичного журналиста тоже креативно. В аэропорту Алексея Венедиктова встретил единоросс в костюме медведя с плакатом «Омск тебя отпускает».

Скорее всего, таким образом партийцы попытались обыграть забрендированное «12 каналом» клише про невозможность покинуть наш город.

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