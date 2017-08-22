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08:23 (мск), источник: Om1.ru

Прокуратура закрыла дела депутатов Омского горсовета, помощники которых получали за прогулы зарплату

Народные избранники во всём раскаялись. Поэтому уголовные дела никак не отразятся на их официальных биографиях. Депутаты могут спокойно продолжать политическую карьеру.

Прокуратура Омской области прекратила возбуждённые в апреле уголовные дела в отношении двух депутатов Омского городского совета, помощники которых оказались замешаны в скандале с «оплачиваемыми прогулами».

Как рассказала Om1.ru старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова, дела закрыты в связи с деятельным раскаянием. Депутаты уволили своих помощников, а те вернули в бюджет около 350 тысяч рублей из незаконно полученной зарплаты. Общая её сумма составила 500 тысяч.

Претензии к депутатам прокуратура предъявила по той причине, что именно депутаты подавали табели о выходе или не выходе помощников на работу и заверяли табели своей подписью. Вопросы были и к аппарату Горсовета: прокуратура вносила руководителю аппарата представление.

Имена депутатов прокуратура не называет. Поскольку до суда дело не дошло, народные избранники не обязаны отчитываться об уголовных делах в своих официальных биографиях. А значит, смогут беспрепятственно участвовать в следующих выборах.

Напомним, что скандал с помощниками-прогульщиками разразился в марте. Обнаружилось, что депутаты приняли на эти должности своих жён и сыновей. Часть своего рабочего времени родственники проводили на курортах, но зарплату получали целиком и полностью. История получила огласку на федеральном уровне.

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