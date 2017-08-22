Прокуратура закрыла дела депутатов Омского горсовета, помощники которых получали за прогулы зарплату

Прокуратура Омской области прекратила возбуждённые в апреле уголовные дела в отношении двух депутатов Омского городского совета, помощники которых оказались замешаны в скандале с «оплачиваемыми прогулами».

Как рассказала Om1.ru старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова, дела закрыты в связи с деятельным раскаянием. Депутаты уволили своих помощников, а те вернули в бюджет около 350 тысяч рублей из незаконно полученной зарплаты. Общая её сумма составила 500 тысяч.

Претензии к депутатам прокуратура предъявила по той причине, что именно депутаты подавали табели о выходе или не выходе помощников на работу и заверяли табели своей подписью. Вопросы были и к аппарату Горсовета: прокуратура вносила руководителю аппарата представление.

Имена депутатов прокуратура не называет. Поскольку до суда дело не дошло, народные избранники не обязаны отчитываться об уголовных делах в своих официальных биографиях. А значит, смогут беспрепятственно участвовать в следующих выборах.