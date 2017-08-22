Военную технику современной России демонстрируют во Владивостоке

Источник: ДЕЙТА

На четырех площадках — на 33 причале Корабельной набережной, в Доме офицеров флота, на военном аэродроме Центральная Угловая и в филиале парка Патриот на Руссом острове продемонстрируют вооружение и военную технику. Как сообзил корреспонденту ИА «Deita.ru» военнослужащий на выстувке на 33 причале, вся представленная техника — в рабочем состоянии. Сфотографироваться можно не только на ее фоне, но и сидя сверху на некоторых экспонатах (что в прошлом году с удовольствием делала детвора Владивостока).

Особый интерес у участников и гостей вызвали подводные робототехнические комплексы, малое гидрографическое судно «Виктор Фалеев», корвет «Совершенный», на 33 причале Владивостока и боевые самолеты Су-35С, Су-30СМ, вертолеты армейской авиации Ка-52, Ми-8АМТШ на аэродроме Центральная угловая.

Во время работы форума «Военно-технический форум Восточного военного округа», гостям и участникам покажут более 100 экспонатов на четырёх выставочных площадках, в том числе около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники Тихоокеанского флота и ВКС России. Помимо этого, будет продемонстрирована продукция военного и двойного назначения предприятий промышленности, разработки научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений. Также во время форума запланировано обсуждение практического применения современных инновационных разработок в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

В рамках церемонии открытия форума состоялось показательное выступление морского спецназа, который освободил условно захваченное судно. Основная церемония открытия форума прошла на 33 причале Корабельной набережной во Владивостоке.

Завершится работа военно-технического форума 27 августа.