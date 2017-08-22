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08:06 (мск), источник: СуперОмск

Глава омского Минздрава Стороженко определился с первым замом

На заседании областного кабмина 22 августа будут рассмотрены два важных кадровых вопроса.

В частности, состоится назначение первого заместителя министра здравоохранения Омской области Андрея Стороженко. СМИ уже окрестили этот вопрос «главной интригой» нынешнего заседания.

Отметим, что ранее зампред облправительства Андрей Стороженко лишился своего первого зама Олега Попова и заместителя Марины Костенко. Новые трудовые договоры были заключены с заместителями министра здравоохранения Ольгой Богдановой, Натальей Ивановой, Сергеем Толкачевым и Людмилой Шукиль.

Не исключено, что должность первого заместителя Стороженко займет человек со стороны.

Кроме того, в ходе заседания облправительства 22 августа ожидаются некоторые кадровые перемены в рядах заместителей министра промышленности Александра Докучаева.

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