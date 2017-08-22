Бахыт Султанов рассказал о плюсах нового Таможенного кодекса

Источник: Tengrinews

Бахыт Султанов представил пять наиболее важных моментов упрощения таможенного администрирования, заложенных в проекте кодекса.

«С учетом норм наднационального таможенного кодекса закреплен приоритет электронного взаимодействия таможни и бизнеса. Процесс таможенного декларирования и выпуска товаров будет автоматизирован. Теперь в случае отсутствия рисков информационная система будет принимать решения по таможенным декларациям в считанные минуты. При этом максимальный срок рассмотрения декларации сокращен с одного рабочего дня до четырех часов. Такое новшество существенно снижает издержки бизнеса и ускоряет перемещение товаров через пункты пропуска», — сообщил министр финансов РК.

По мнению Бахыта Султанова, на примере ряда стран с лучшим мировым опытом, внедрена возможность заполнения транзитных деклараций и пассажирских таможенных деклараций сотрудниками таможни. Это является альтернативой услугам брокерских компаний.

«В целях обеспечения принципа “партнерство государства и бизнеса” нами пересмотрены упрощения для уполномоченных экономических операторов. Теперь они обладают дополнительными упрощениями при транзите с признанием их статуса на всей территории Евразийского экономического союза. Кроме того, в отношении операторов таможенные операции будут совершаться в первоочередном порядке непосредственно на их складах», — добавил Бахыт Султанов.

В целях возможности применения передовых информационных технологий и решений заложена новая норма — электронное таможенное сопровождение. Она позволит заменить применяемое на сегодняшний день физическое сопровождение товаров.

«Доработана платежная часть таможенного администрирования, по итогам которой: установлена возможность внесения таможенных платежей авансом в счет предстоящих обязательств, а также их использование в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. Все платежи будут вноситься на один КБК», — отметил министр финансов.

«Кроме того в проекте Кодекса предусматриваются положения, направленные на развитие казахстанско-китайского проекта — международного центра приграничного сотрудничества “Хоргос”. С учетом создания специальной экономической зоны на территории данного Центра, совместно с бизнесом был согласован и урегулирован подход по применению процедуры свободной таможенной зоны. Допущена возможность потребления иностранных товаров на территории МЦПС “Хоргос” без декларирования и уплаты таможенных платежей. Это позволит ввозить иностранный товар для сферы услуг и общественного питания без дополнительных затрат», — добавил министр финансов.

Он отметил, что с принятием нового Кодекса открывается возможность функционирования магазинов беспошлинной торговли, где будет осуществляться реализация как отечественных, так и иностранных товаров физическим лицам в розницу, что повышает туристический интерес к МЦПС «Хоргос».