Кабмин выделил дополнительно 1,5 млрд рублей на обеспечение россиян лекарствами

ТАСС, 22 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении объема субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Люди-невидимки: социолог о том, как живут пожилые в России

«В I квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 199,7 тыс. человек и составило 3462,98 тыс. человек. В связи с этим объем бюджетных ассигнований увеличен на 1,497 млрд рублей (до 33,106 млрд рублей)», — говорится в пояснительной записке к документу.