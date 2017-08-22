Кирилл Пошатаев покинул Хабаровскую гордуму
Отказ от мандата связан с новой должностью
Отказ от мандата связан с новой должностью
Бывший главный врач краевой клинической больницы № 2 и нынешний министр здравоохранения региона Кирилл Пошатаев написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Хабаровской городской думы, сообщает портал «Губерния».
Напомним, что в середине июля Кирилла Пошатаева назначили главой краевого Минздрава. Официально этот же пост продолжает занимать и Александр Витько, который уже больше месяца находится в отпуске.
По закону чиновник не может совмещать госслужбу с работой в представительных органах, поэтому Кирилл Пошатаев подал заявление об исключении его из состава депутатов.
«Заявление от депутата городской думы Кирилла Пошатаева было написано 11 июля. В положенный срок мы его рассмотрели на комитетах, и сегодня будет внесен вопрос о снятии полномочий с депутата Пошатаева в связи с его заявлением», — прокомментировал председатель Хабаровской городской думы Сергей Савков.
По итогам заседания с Пошатаева сняли полномочия депутата гордумы.