Николай Меркушкин: «Жители области своими трудовыми достижениями упрочат славу Государственного флага Российской Федерации»

«Это очень важный для каждого гражданина нашей страны праздник. Наш триколор, являясь одним из главных государственных символов, вызывает гордость за Россию и ее героическую историю, утверждает преемственность поколений, пробуждает патриотический дух, вселяет в нас уверенность в великом будущем нашего Отечества», — говорится в поздравлении.

По словам Николая Меркушкина, ни одно значимое событие в жизни современной России не обходится без торжественного поднятия российского флага. Под ним мы добиваемся успехов в сфере экономики, науки, культуры и спорта, защищаем целостность и суверенитет нашей Родины, боремся с международным терроризмом, проводим гуманитарные акции в Сирии, на Донбассе и в других регионах мира.