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09:58 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «Жители области своими трудовыми достижениями упрочат славу Государственного флага Российской Федерации»

Во вторник, 22 августа, губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил жителей региона с Днем Государственного флага Российской Федерации.

Источник: Volga News

«Это очень важный для каждого гражданина нашей страны праздник. Наш триколор, являясь одним из главных государственных символов, вызывает гордость за Россию и ее героическую историю, утверждает преемственность поколений, пробуждает патриотический дух, вселяет в нас уверенность в великом будущем нашего Отечества», — говорится в поздравлении.

Как отметил глава региона, государственный флаг объединяет представителей всех национальностей, социальных групп, политических партий и общественных организаций в стремлении сделать нашу страну сильным, свободным, независимым государством.

По словам Николая Меркушкина, ни одно значимое событие в жизни современной России не обходится без торжественного поднятия российского флага. Под ним мы добиваемся успехов в сфере экономики, науки, культуры и спорта, защищаем целостность и суверенитет нашей Родины, боремся с международным терроризмом, проводим гуманитарные акции в Сирии, на Донбассе и в других регионах мира.

«Жители Самарской области своими трудовыми достижениями упрочат славу Государственного флага Российской Федерации и внесут свой достойный вклад в строительство новой, могучей, процветающей России», — выразил уверенность глава региона.

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