Дубровский о подготовке к саммитам ШОС и БРИКС: «Мы работаем и успеем»

Борис Дубровский рассказал: «Мы более двух лет продвигали идею горизонтальных отношений с регионами в других странах. При этом ориентировались на государства, являющиеся членами ШОС. Была уверенность в том, что регионы могут наполнить практикой те решения, которые принимаются на уровне руководителей стран-членов ШОС. Велась долгая работа, каждую поездку за границу мы использовали для того, чтобы эту идею обсудить, рассказать о ней».
По словам губернатора, Челябинской области удалось добиться важного результата. В итоговом документе, который подписали страны-участники ШОС в Астане, есть строчка: «Государства-члены выступают за сотрудничество между регионами и административно-территориальными единицами, приветствует инициативу создания форума глав регионов ШОС и рекомендуют продолжить работу в этом направлении».
Борис Дубровский пообещал: «Мы этой строчкой воспользуемся и будем развиваться».