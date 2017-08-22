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09:05 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Дубровский о подготовке к саммитам ШОС и БРИКС: «Мы работаем и успеем»

ЧЕЛЯБИНСК, 22 августа, ФедералПресс. К международным саммитам, которые пройдут в Челябинске через три года, власти региона успеют навести порядок. Об этом Борис Дубровский заявил на пресс-конференции.

Борис Дубровский рассказал: «Мы более двух лет продвигали идею горизонтальных отношений с регионами в других странах. При этом ориентировались на государства, являющиеся членами ШОС. Была уверенность в том, что регионы могут наполнить практикой те решения, которые принимаются на уровне руководителей стран-членов ШОС. Велась долгая работа, каждую поездку за границу мы использовали для того, чтобы эту идею обсудить, рассказать о ней».

По словам губернатора, Челябинской области удалось добиться важного результата. В итоговом документе, который подписали страны-участники ШОС в Астане, есть строчка: «Государства-члены выступают за сотрудничество между регионами и административно-территориальными единицами, приветствует инициативу создания форума глав регионов ШОС и рекомендуют продолжить работу в этом направлении».

Борис Дубровский пообещал: «Мы этой строчкой воспользуемся и будем развиваться».

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