Дубровский о подготовке к саммитам ШОС и БРИКС: «Мы работаем и успеем»

Борис Дубровский рассказал: «Мы более двух лет продвигали идею горизонтальных отношений с регионами в других странах. При этом ориентировались на государства, являющиеся членами ШОС. Была уверенность в том, что регионы могут наполнить практикой те решения, которые принимаются на уровне руководителей стран-членов ШОС. Велась долгая работа, каждую поездку за границу мы использовали для того, чтобы эту идею обсудить, рассказать о ней».