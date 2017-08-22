Сагинтаев обратился к министрам после критики Назарбаева на совещании в Бурабае
Бакытжан Сагинтаев обратился к кабмину после критики Президента на совещании в Бурабае, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Бакытжан Сагинтаев обратился к кабмину после критики Президента на совещании в Бурабае, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
На прошлой неделе Нурсултан Назарбаев провел совещание в Бурабае по вопросам
«Главой государства было проведено рабочее совещание, где была высказана справедливая критика, касательно госпрограмм. Мы должны все их учесть в работе и выполнить поручения Главы государства», — обратился к членам правительства
«В ходе совещания Глава государства обратил внимание на то, что по итогам семи месяцев реализация госпрограммы “Нурлы жол” освоена только на 40 процентов из выделенных средств. Это говорит о том, что администраторы программ продолжают практику освоения большей части средств во втором полугодии — о чем мы говорили на прошлом заседании, когда рассматривали итоги семи месяцев. Ответственным госорганам и акиматам надо на постоянной основе на контроле держать этот вопрос. Особенно это касается объектов образования», — заявил
Он поручил ежемесячно проводить мониторинг своевременного ввода объектов и информировать правительство.
«До 1 сентября дополнительно планируется ввести в эксплуатацию 48 школ. (…) По программе “Нурлы жер” Глава государства отметил слабую информированность населения и низкую активность участия в ней банков. Мы данный вопрос не раз обсуждали в правительстве. Большинство регионов даже еще не приступали к реализации программы по субсидированию кредитов застройщиков и поддержки ипотеки. Нет эффективной работы с частными застройщиками. Также плохо работают с банками второго уровня. Продолжается неравномерное выделение средств между регионами без учета количества вкладчиков ЖССБК и очередников. Поэтому поручаю Министерству по инвестициям и развитию совместно с холдингом “Байтерек” и акимами до 1 октября внести проект решения правительства, предусматривающий корректировку механизмов программы», — дал поручение
Бакытжан Сагинтаев также заявил, что Глава государства отметил необходимость повышения эффективности программы
«В этой связи Министерству по инвестициям и развитию совместно с акиматами и заинтересованными организациями необходимо скоординировать работу по повышению конкурентоспособности экспортных производств. Также Глава государства обратил внимание на простаивающие проекты, введенные в рамках региональной карты индустриализации. На сегодня таких проектов 15. Четыре проекта простаивают в Костанайской области, по два в Акмолинской, Актюбинской,
Он поручил акимам до 1 декабря обеспечить возобновление работы на всех простаивающих предприятиях.
«В начале декабря будет День индустриализации с участием Главы государства. Этот вопрос будет