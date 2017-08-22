Сагинтаев обратился к министрам после критики Назарбаева на совещании в Бурабае

На прошлой неделе Нурсултан Назарбаев провел совещание в Бурабае по вопросам социально-экономического развития регионов и реализации государственных программ. Рабочее совещание проходило без участия СМИ.

«Главой государства было проведено рабочее совещание, где была высказана справедливая критика, касательно госпрограмм. Мы должны все их учесть в работе и выполнить поручения Главы государства», — обратился к членам правительства премьер-министр и указал на ряд моментов, которые необходимо устранить.

«В ходе совещания Глава государства обратил внимание на то, что по итогам семи месяцев реализация госпрограммы “Нурлы жол” освоена только на 40 процентов из выделенных средств. Это говорит о том, что администраторы программ продолжают практику освоения большей части средств во втором полугодии — о чем мы говорили на прошлом заседании, когда рассматривали итоги семи месяцев. Ответственным госорганам и акиматам надо на постоянной основе на контроле держать этот вопрос. Особенно это касается объектов образования», — заявил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

Он поручил ежемесячно проводить мониторинг своевременного ввода объектов и информировать правительство.

«До 1 сентября дополнительно планируется ввести в эксплуатацию 48 школ. (…) По программе “Нурлы жер” Глава государства отметил слабую информированность населения и низкую активность участия в ней банков. Мы данный вопрос не раз обсуждали в правительстве. Большинство регионов даже еще не приступали к реализации программы по субсидированию кредитов застройщиков и поддержки ипотеки. Нет эффективной работы с частными застройщиками. Также плохо работают с банками второго уровня. Продолжается неравномерное выделение средств между регионами без учета количества вкладчиков ЖССБК и очередников. Поэтому поручаю Министерству по инвестициям и развитию совместно с холдингом “Байтерек” и акимами до 1 октября внести проект решения правительства, предусматривающий корректировку механизмов программы», — дал поручение премьер-министр.

Бакытжан Сагинтаев также заявил, что Глава государства отметил необходимость повышения эффективности программы индустриально-инновационного развития за счет внедрения новых технологий и цифровизации.

«В этой связи Министерству по инвестициям и развитию совместно с акиматами и заинтересованными организациями необходимо скоординировать работу по повышению конкурентоспособности экспортных производств. Также Глава государства обратил внимание на простаивающие проекты, введенные в рамках региональной карты индустриализации. На сегодня таких проектов 15. Четыре проекта простаивают в Костанайской области, по два в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях и по одному в Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. Акимам данных регионов необходимо провести точечную работу с каждыми из этих предприятий», — заявил Сагинтаев.

Он поручил акимам до 1 декабря обеспечить возобновление работы на всех простаивающих предприятиях.