Борис Дубровский призвал бизнесменов повысить зарплаты южноуральцам
Глава региона ответил на вопросы журналистов.
Глава региона ответил на вопросы журналистов.
Губернатор Борис Дубровский призвал южноуральских бизнесменов повышать зарплату своим работникам, такое заявление глава региона сделал на встрече с журналистами 22 августа.
«Номинально зарплаты выросли, но реальные доходы населения упали, есть такая негативная тенденция. Пользуясь случаем, обращаюсь к представителям крупного бизнеса — увеличивайте зарплаты, формируйте себе рынок сбыта. Судя по размерам налоговых отчислений, такая возможность у них сейчас есть», — отметил губернатор.
Ранее глава региона заявил, что экономика Челябинской области прошла пик кризиса и начала подъём.
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