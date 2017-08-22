Борис Дубровский призвал бизнесменов повысить зарплаты южноуральцам

Губернатор Борис Дубровский призвал южноуральских бизнесменов повышать зарплату своим работникам, такое заявление глава региона сделал на встрече с журналистами 22 августа.

«Номинально зарплаты выросли, но реальные доходы населения упали, есть такая негативная тенденция. Пользуясь случаем, обращаюсь к представителям крупного бизнеса — увеличивайте зарплаты, формируйте себе рынок сбыта. Судя по размерам налоговых отчислений, такая возможность у них сейчас есть», — отметил губернатор.

Ранее глава региона заявил, что экономика Челябинской области прошла пик кризиса и начала подъём.