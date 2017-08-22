Незарегистрированный кандидат в главы Прикамья подал жалобу в Верховный суд

Незарегистрирвоанный кандидат в губернаторы Пермского края Олег Хараськин подал апелляционную жалобу в Верховный суд Российской Федерации на решение крайизбиркома, сообщил Хараськин на своей странице в соцсети. Кроме того, до сих пор в центризбиркоме находится жалоба, рассмотрение которой приостановлено до решения Верховного суда.

«Мы продолжаем бороться, и теперь центр этой борьбы перемещается в Москву», — отметил Олег Хараськин.

Напомним, что изначально на выборы губернатора своих кандидатов выдвигали семь партий. Но процедуру регистрации успешно прошли только пятеро. Двое кандидатов Константин Окунев («Города России) и Олег Хараськин («Великое Отечество») сошли с дистанции. Окунев сдал в инбирком только 27 подписей, тогда как Хараськин набрал необходимое количество, но в подписных листах были выявлены четыре подписи, продублированные и у другого кандидата.

Отказ в регистрации Олег Хараськин опротестовывал через Пермский краевой суд, но безрезультатно. Суд первой инстанции отказался признавать решение избиркома неправомерным.

Незарегистрированный кандидат отметил, что краевой суд признал иск необоснованным, потому что депутатов ввели в заблуждение, не объяснив суть нотариальных действий, а это не является нарушением закона: