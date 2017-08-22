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09:12 (мск), источник: NewsKo

Президент России наградил троих пермяков

Указом президента РФ за большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.

Директор ООО «Агрофирма «Победа» Валерий Тунев награжден за заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу медалью «За труды по сельскому хозяйству».

Напомним, агрофирма «Победа» на протяжении 10 лет входит в число лучших сельскохозяйственных предприятий Пермского края. Хозяйство активно участвует в формировании краевого производственного фонда, ежегодно увеличивая продажу мяса, молока и зерна.

За большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено заведующей кафедрой ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера» Ольге Гилевой.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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