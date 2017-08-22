Президент России наградил троих пермяков

Директор ООО «Агрофирма «Победа» Валерий Тунев награжден за заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу медалью «За труды по сельскому хозяйству».
Напомним, агрофирма «Победа» на протяжении 10 лет входит в число лучших сельскохозяйственных предприятий Пермского края. Хозяйство активно участвует в формировании краевого производственного фонда, ежегодно увеличивая продажу мяса, молока и зерна.
За большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено заведующей кафедрой ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера» Ольге Гилевой.
Источник — администрация губернатора Пермского края