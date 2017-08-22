Дубровский: «Готов лично инвестировать в общественный транспорт»

«Выражение “дикий бизнес” очень характеризует ситуацию с общественным транспортом в Челябинске. Сейчас принимаются законы, формируются правила. Но пока нам не хватает контроля», — пояснил Дубровский.

Губернатор отметил, что перед главой города и перед соответствующими службами поставил задачу навести порядок в сфере перевозок.

«Вижу динамику, она меня не устраивает. Готов инвестировать деньги и время, чтобы сделать услугу безопасной и отвечающей требованием времени», — заявил глава региона.