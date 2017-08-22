Дубровский: «Готов лично инвестировать в общественный транспорт»

«Выражение “дикий бизнес” очень характеризует ситуацию с общественным транспортом в Челябинске. Сейчас принимаются законы, формируются правила. Но пока нам не хватает контроля», — пояснил Дубровский.
Губернатор отметил, что перед главой города и перед соответствующими службами поставил задачу навести порядок в сфере перевозок.
«Вижу динамику, она меня не устраивает. Готов инвестировать деньги и время, чтобы сделать услугу безопасной и отвечающей требованием времени», — заявил глава региона.
Борис Дубровский объяснил: в Челябинске сложно найти партнера, готового работать четко и прозрачно. В связи с этим власти намерены создать бизнес на административном уровне, а затем, когда он будет готов развиваться в условиях рыночной конъюнктуры, передать его рынку.