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09:30 (мск), источник: Nakanune.ru

«Я рисков не вижу». Борис Дубровский прокомментировал переход «Макфы» в оффшоры

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал переход предприятия «Макфа» в оффшоры, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению главы региона, это связано с уровнем доверия.

«Значит они кому-то не доверяют, видят риски, не понимаю какие. Я рисков не вижу, они все рыночные. У “Макфы” есть хорошее имя. Рисков для региона я не вижу. Мы их поддержим, будем с ними работать», — отметил Борис Дубровский.

Как ранее сообщало Накануне.RU, отец челябинского экс-губернатора Валерий Юревич передал контрольный пакет акций ОАО «Макфа» кипрской компании RANTIP INVEST LIMITRD.

«Это действительно произошло. Этот процесс происходил с соблюдением необходимых юридических процедур. Это связано, во-первых, с совершенствованием структуры акционерной собственности предприятия, во-вторых, это защита от возможных недружественных действий», — рассказала пресс-секретарь компании «Макфа» Юлия Бобылева.

Отметим, что Валерию Юревичу принадлежал контрольный пакет акций — 71,42%.

Кроме того, согласно данным Единого госреестра юридических лиц, в кипрские офшоры выведены также ООО «Родник», ООО «Отельстрой», ООО «Проспект» и ООО «Школьник».

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