«Я рисков не вижу». Борис Дубровский прокомментировал переход «Макфы» в оффшоры

По мнению главы региона, это связано с уровнем доверия.



«Значит они кому-то не доверяют, видят риски, не понимаю какие. Я рисков не вижу, они все рыночные. У “Макфы” есть хорошее имя. Рисков для региона я не вижу. Мы их поддержим, будем с ними работать», — отметил Борис Дубровский.