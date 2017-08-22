«Я рисков не вижу». Борис Дубровский прокомментировал переход «Макфы» в оффшоры
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал переход предприятия «Макфа» в оффшоры, передает корреспондент Накануне.RU.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал переход предприятия «Макфа» в оффшоры, передает корреспондент Накануне.RU.
По мнению главы региона, это связано с уровнем доверия.
«Значит они
Как ранее сообщало Накануне.RU, отец челябинского
«Это действительно произошло. Этот процесс происходил с соблюдением необходимых юридических процедур. Это связано,
Отметим, что Валерию Юревичу принадлежал контрольный пакет акций — 71,42%.
Кроме того, согласно данным Единого госреестра юридических лиц, в кипрские офшоры выведены также ООО «Родник», ООО «Отельстрой», ООО «Проспект» и ООО «Школьник».