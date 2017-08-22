Назаров вместо заседания правительства улетел в Москву
Сегодня, 22 августа, заседание правительства Омской области открылось под председательством первого зампреда правительства Андрея Новоселова, подменившего губернатора Виктора Назарова.
Сегодня, 22 августа, заседание правительства Омской области открылось под председательством первого зампреда правительства Андрея Новоселова, подменившего губернатора Виктора Назарова.
Как стало известно «СуперОмску», глава региона отбыл в командировку.
Сегодня правительство рассмотрит 20 вопросов. В том числе должны назначить первого замминистра здравоохранения, заместителей министра промышленности, транспорта и инновационных технологий, рассмотреть исполнение областного бюджета за первое полугодие.