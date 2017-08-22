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09:23 (мск), источник: СуперОмск

Назаров вместо заседания правительства улетел в Москву

Сегодня, 22 августа, заседание правительства Омской области открылось под председательством первого зампреда правительства Андрея Новоселова, подменившего губернатора Виктора Назарова.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «СуперОмску», глава региона отбыл в командировку. Пресс-секретарь губернатора Юлия Соколенко подтвердила эту информацию, пояснив, что Назаров отправился в Москву. Раскрывать цели визита Соколенко не пожелала.

Сегодня правительство рассмотрит 20 вопросов. В том числе должны назначить первого замминистра здравоохранения, заместителей министра промышленности, транспорта и инновационных технологий, рассмотреть исполнение областного бюджета за первое полугодие.

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