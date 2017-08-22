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09:27 (мск), источник: Actualitati.md

Додон: Главный дестабилизирующий фактор внутри страны — унионизм

Президент Республики Молдова Игорь Додон в интервью для IPN, приуроченном к 26-летию независимости Республики Молдова, отметил, что самым опасным дестабилизирующим фактором внутри страны является унионизм.

Источник: Actualitati.md

—…Чтобы выжить как независимое и суверенное государство мы не должны вмешиваться в современные геополитические противостояния с непредсказуемыми последствиями. Республика Молдова должна сохранять свой нейтральный статус и, в то же время, развивать двусторонние отношения и с Востоком, и с Западом. В то же время, самым опасным дестабилизирующим фактором внутри страны является унионизм.

Эта антигосударственная идеология способна провоцировать социальные и этнические конфликты, и даже создавать сепаратистские настроения, если унионизм получит поддержку официальных лиц. Даю слово, у унионистов ничего не получится. Уйдет истерия по поводу столетия объединения в 2018, уйдет нынешнее правительство, а молдавское государство и молдавский народ останутся. Сделаю все возможное, чтобы все было именно так…, — сообщил президент.

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