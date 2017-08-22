Додон: Главный дестабилизирующий фактор внутри страны — унионизм

—…Чтобы выжить как независимое и суверенное государство мы не должны вмешиваться в современные геополитические противостояния с непредсказуемыми последствиями. Республика Молдова должна сохранять свой нейтральный статус и, в то же время, развивать двусторонние отношения и с Востоком, и с Западом. В то же время, самым опасным дестабилизирующим фактором внутри страны является унионизм.