Додон: Главный дестабилизирующий фактор внутри страны — унионизм

—…Чтобы выжить как независимое и суверенное государство мы не должны вмешиваться в современные геополитические противостояния с непредсказуемыми последствиями. Республика Молдова должна сохранять свой нейтральный статус и, в то же время, развивать двусторонние отношения и с Востоком, и с Западом. В то же время, самым опасным дестабилизирующим фактором внутри страны является унионизм.
Эта антигосударственная идеология способна провоцировать социальные и этнические конфликты, и даже создавать сепаратистские настроения, если унионизм получит поддержку официальных лиц. Даю слово, у унионистов ничего не получится. Уйдет истерия по поводу столетия объединения в 2018, уйдет нынешнее правительство, а молдавское государство и молдавский народ останутся. Сделаю все возможное, чтобы все было именно так…, — сообщил президент.