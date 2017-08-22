На пост главы Белоярки претендуют пять кандидатов
До разрешения интриги по выдвиженцам на пост главы Белоярского городского округа (БГО) остается всего лишь три дня — 25 августа конкурсная комиссия завершит прием документов.
До разрешения интриги по выдвиженцам на пост главы Белоярского городского округа (БГО) остается всего лишь три дня — 25 августа конкурсная комиссия завершит прием документов.
В настоящее время в официальном списке желающих занять кресло руководителя Белоярского городского округа числятся пятеро. Ранее заявились местный пенсионер Николай Брусницын и бывший глава Белоярской поселковой управы Андрей Горбов.
Вчера к списку добавились
Как уже сообщало Накануне.RU, в конце сентября — начале октября в Белоярском городском округе депутаты местной думы по рекомендации конкурсной комиссии должны выбрать главу муниципалитета.