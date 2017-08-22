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09:45 (мск), источник: Nakanune.ru

На пост главы Белоярки претендуют пять кандидатов

До разрешения интриги по выдвиженцам на пост главы Белоярского городского округа (БГО) остается всего лишь три дня — 25 августа конкурсная комиссия завершит прием документов.

В настоящее время в официальном списке желающих занять кресло руководителя Белоярского городского округа числятся пятеро. Ранее заявились местный пенсионер Николай Брусницын и бывший глава Белоярской поселковой управы Андрей Горбов.

Вчера к списку добавились экс-глава Богдановича Богдан Процык, заместитель директора — начальник отдела информационных технологий ГКУ СО «Областной информационно-расчетный центр» Сергей Леднев. Сегодня утром недостающие справки донес экс-глава БГО Александр Привалов.

Как уже сообщало Накануне.RU, в конце сентября — начале октября в Белоярском городском округе депутаты местной думы по рекомендации конкурсной комиссии должны выбрать главу муниципалитета.

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