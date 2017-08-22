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09:54 (мск), источник: БЕЛТА

ЕАЭС не является политическим объединением — Шувалов

По его мнению, после подписания договора о создании данной организации наряду с положительными результатами осталось много проблем.

Источник: БЕЛТА

22 августа, Бишкек /БЕЛТА — Кабар/. Евразийский экономический союз не является политическим проектом и реализуется не по инициативе России. Об этом заявил в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) на экономическом форуме «Иссык-Куль-2017» первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

«Многие до конца не понимают, что ЕАЭС является экономическим объединением, и высказывают точку зрения, что это политический проект Российской Федерации. Этот проект был рожден по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева еще в начале 90-х годов прошлого века, который выступил с инициативой евразийской интеграции», — отметил Игорь Шувалов. Поэтому любые спекуляции о том, что ЕАЭС «навязан всем Россией, — это ложь», подчеркнул он.

По его мнению, после подписания договора о создании данной организации наряду с положительными результатами осталось много проблем. В частности, это касается вопросов, связанных с барьерами и препятствиями, которые мешают развитию взаимной торговли. «Работа по этим проблемам идет очень тяжелая, создание общего рынка — процесс, который требует времени и совместных сил», — убежден первый вице-премьер России.

Он считает, что страны ЕАЭС также столкнутся с проблемой создания зон свободной торговли с третьими государствами. «Пока удалось запустить такой механизм только с Вьетнамом, все развивается неплохо, параллельно ведутся сложные переговоры с Ираном», — пояснил Игорь Шувалов. Продолжаются консультации на эту тему с Сингапуром и Китаем, в том числе обсуждается возможность сотрудничества с КНР с учетом проекта «Один пояс — один путь».

Как подчеркнул первый вице-премьер, в ЕАЭС сейчас активно обсуждается вопрос развития цифровой экономики. «Это не дань моде, мы регулярно обсуждаем эту интересную тему, которая позволит перейти к другим темпам развития, это необходимость», — заключил Игорь Шувалов.

Экономический форум «Иссык-Куль-2017» проводится Министерством экономики Кыргызстана с целью создания единой дискуссионной площадки для обсуждения перспектив, открывающихся перед государствами — членами ЕАЭС. В форуме участвуют вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриелян, первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

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