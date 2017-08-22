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11:25 (мск), источник: РИА Новости

У посольства США в Москве выстроилась очередь за визами

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Очередь из желающих получить американскую визу выстроилась у посольства США на Новинском бульваре в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Вторник — последний день, когда американское посольство будет выдавать визы перед перерывом до 1 сентября. В этой связи перед посольством утром появилась длинная очередь тех, кто должен пройти собеседование или уже пришел за готовой визой (подача заявки на визу происходит онлайн). После проверки документов, в том числе вызова в посольство, соискателей пропускают внутрь здания.

Люди в очереди надеются, что успеют получить визу до объявленного посольством перерыва.

У меня через неделю поездка к друзьям во Флориду, уже есть билеты, потому что они нужны для получения визы. Сегодня назначили собеседование, я рассчитывал через пару дней получить визу. Теперь не знаю, удастся ли мне это сделать. Возможно, придется менять билеты.

Несколько человек, которые пришли за готовыми визами, выражают радость, что смогли получить их до того, как посольство перестало их выдавать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также к посольству подходят люди, чтобы уточнить консульскую информацию на стендах, однако никаких объявлений об изменении выдачи виз на них нет.

«Я собиралась прийти в посольство через два дня, однако теперь не понимаю, как мне получить визу», — сказала РИА Новости жительница Москвы Елена, которая собирается поехать в Бостон.

Ранее американское посольство сообщило, что с 23 августа приостановит на неопределенный срок процедуру выдачи неиммиграционных виз США по всей России. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве.

Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления. Кроме того, посольство не будет возвращать оплаченный консульский сбор россиянам, подавшим заявление на визу.

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Эти меры в посольстве объяснили сокращением численности сотрудников. Ограничения будут действовать, пока число американских дипломатов не увеличат, заявили в дипмиссии.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в РФ на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

Кроме того, с 1 августа Москва приостановила использование американским посольством складских помещений на Дорожной улице в российской столице и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Anna Ostroumova
Ничего страшного. Когда-то эти визы все же выдадут. И те, кому надо уедут. Но подавляющему большинству такие меры "до лампочки". Не так много желающих...
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