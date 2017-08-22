Глава омского Минпрома Докучаев огласил имена своих заместителей

На своих должностях остались первый замминистра Михаил Дубровин и заместитель Игорь Лукьянов.

Трудовые договоры с ними будут заключены на срок полномочий министра.

Напомним, Александр Докучаев вступил в должность главы областного Минпрома в начале июля 2017 года. До этого Александр Докучаев работал в должности гендиректора ООО «Энергомаш Холдинг».