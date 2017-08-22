Глава омского Минпрома Докучаев огласил имена своих заместителей
На заседании облправительства 22 августа состоялось переназначение заместителей министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Александра Докучаева.
На заседании облправительства 22 августа состоялось переназначение заместителей министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Александра Докучаева.
На своих должностях остались первый замминистра Михаил Дубровин и заместитель Игорь Лукьянов.
Трудовые договоры с ними будут заключены на срок полномочий министра.
Напомним, Александр Докучаев вступил в должность главы областного Минпрома в начале июля 2017 года. До этого Александр Докучаев работал в должности гендиректора ООО «Энергомаш Холдинг».
Перед оглашением заместителей главы Минпрома, глава омского Минздрава Андрей Стороженко назвал своего нового заместителя. Им стал главный врач Клинического онкологического диспансера Дмитрий Вьюшков.