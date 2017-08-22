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09:55 (мск), источник: СуперОмск

Глава омского Минпрома Докучаев огласил имена своих заместителей

На заседании облправительства 22 августа состоялось переназначение заместителей министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Александра Докучаева.

На своих должностях остались первый замминистра Михаил Дубровин и заместитель Игорь Лукьянов.

Трудовые договоры с ними будут заключены на срок полномочий министра.

Напомним, Александр Докучаев вступил в должность главы областного Минпрома в начале июля 2017 года. До этого Александр Докучаев работал в должности гендиректора ООО «Энергомаш Холдинг».

Перед оглашением заместителей главы Минпрома, глава омского Минздрава Андрей Стороженко назвал своего нового заместителя. Им стал главный врач Клинического онкологического диспансера Дмитрий Вьюшков.

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