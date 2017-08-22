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09:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Первые лица региона поздравили воронежцев с Днем государственного флага РФ

Губернатор и спикер облдумы отметили, что триколор олицетворяет мощь и славу страны.

Источник: РИА "Воронеж"

Губернатор Алексей Гордеев и председатель облдумы Владимир Нетесов поздравили жителей Воронежской области с Днем государственного флага Российской Федерации. Праздник отмечается во вторник, 22 августа.

Первые лица региона отметили, что триколор — один из главных официальных символов страны, который олицетворяет мощь и славу России, ее достижения и победы. Алексей Гордеев и Владимир Нетесов подчеркнули, что флаг «придает особую торжественность важным событиям и вызывает гордость за свое отечество». Почтительное отношение к флагу — «свидетельство гражданственности, патриотизма, единения общества».

— В этот праздничный день от всей души желаем вам здоровья, оптимизма и успехов в созидательных делах на благо России, — обратились к воронежцам глава региона и спикер облдумы.

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