Первые лица региона поздравили воронежцев с Днем государственного флага РФ
Губернатор и спикер облдумы отметили, что триколор олицетворяет мощь и славу страны.
Губернатор и спикер облдумы отметили, что триколор олицетворяет мощь и славу страны.
Губернатор Алексей Гордеев и председатель облдумы Владимир Нетесов поздравили жителей Воронежской области с Днем государственного флага Российской Федерации. Праздник отмечается во вторник, 22 августа.
Первые лица региона отметили, что триколор — один из главных официальных символов страны, который олицетворяет мощь и славу России, ее достижения и победы. Алексей Гордеев и Владимир Нетесов подчеркнули, что флаг «придает особую торжественность важным событиям и вызывает гордость за свое отечество». Почтительное отношение к флагу — «свидетельство гражданственности, патриотизма, единения общества».
— В этот праздничный день от всей души желаем вам здоровья, оптимизма и успехов в созидательных делах на благо России, — обратились к воронежцам глава региона и спикер облдумы.