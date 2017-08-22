Первые лица региона поздравили воронежцев с Днем государственного флага РФ

Источник: РИА "Воронеж"

Губернатор Алексей Гордеев и председатель облдумы Владимир Нетесов поздравили жителей Воронежской области с Днем государственного флага Российской Федерации. Праздник отмечается во вторник, 22 августа.

Первые лица региона отметили, что триколор — один из главных официальных символов страны, который олицетворяет мощь и славу России, ее достижения и победы. Алексей Гордеев и Владимир Нетесов подчеркнули, что флаг «придает особую торжественность важным событиям и вызывает гордость за свое отечество». Почтительное отношение к флагу — «свидетельство гражданственности, патриотизма, единения общества».