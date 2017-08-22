Чиновники Пыскора: «Мы не ремонтировали дорогу кирпичами от храма»
Администрация села рассказала, почему люди своими силами восстановили старую дорогу.
Администрация села рассказала, почему люди своими силами восстановили старую дорогу.
В Сети разгорелся скандал:
Под записью набралось полсотни комментариев, в которых пермяки высказывают возмущение поведением селян и местной администрации.
Спросили мы у Валерия Кипина про состояние храма — почему он стоит в таком виде и рушится.
«Один год местные жители скинулись и решили сделать крышу, чтобы уберечь здание от дальнейшего разрушения. Так приехали из “центра”, отругали нас, мол чего это вы исторический памятник портите, и заставили разобрать крышу. С тех пор здание храма продолжает разрушаться, а мы боимся его опять ремонтировать», — сетует Валерий Александрович.
19 августа в селе с размахом отмечали яблочный спас. Жители организовали конкурсы и хороводы, украсили расчищенную площадку флагами и плакатами. На фотографиях видно, как на отремонтированной и засыпанной щебнем дороге стоит стол с самоваром и баранками и выступают артисты.