Чиновники Пыскора: «Мы не ремонтировали дорогу кирпичами от храма»

Источник: Аргументы и факты

В Сети разгорелся скандал: кто-то выложил фотографии с субботника в селе Пыскор Пермского края и подписал, что «жители используют кирпичи из старого храма для ремонта дороги».

Под записью набралось полсотни комментариев, в которых пермяки высказывают возмущение поведением селян и местной администрации.

Спросили мы у Валерия Кипина про состояние храма — почему он стоит в таком виде и рушится.

«Один год местные жители скинулись и решили сделать крышу, чтобы уберечь здание от дальнейшего разрушения. Так приехали из “центра”, отругали нас, мол чего это вы исторический памятник портите, и заставили разобрать крышу. С тех пор здание храма продолжает разрушаться, а мы боимся его опять ремонтировать», — сетует Валерий Александрович.

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