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10:10 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии 10 чиновников скрывали свое имущество, из-за чего лишились должностей

В Башкирии чиновники умалчивали о своих доходах, из-за чего лишились своих должностей.

Источник: Proufu.ru

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Благоварского района.

Известно, что 10 депутатов сельсоветов не в полной мере отчитались о доходах, расходах и имуществе за 2016 год.

Так, например, депутат Кучербаевского села скрыл тот факт, что он имеет более 30 гектаров сельскохозяйственной земли с постройками, восемь тракторов и комбайнов. По закону при скрытии своего имущества, депутат лишается своего статуса или владения.

Таким образом, прокуратура внесла необходимые документы, с требованием рассмотреть вопрос о лишении депутатов мандатов. 10 депутатов досрочно прекратили свои полномочия.

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