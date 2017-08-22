В Башкирии 10 чиновников скрывали свое имущество, из-за чего лишились должностей
В Башкирии чиновники умалчивали о своих доходах,
В Башкирии чиновники умалчивали о своих доходах,
Об этом сообщили в
Известно, что 10 депутатов сельсоветов не в полной мере отчитались о доходах, расходах и имуществе за 2016 год.
Так, например, депутат Кучербаевского села скрыл тот факт, что он имеет более 30 гектаров сельскохозяйственной земли с постройками, восемь тракторов и комбайнов. По закону при скрытии своего имущества, депутат лишается своего статуса или владения.
Таким образом, прокуратура внесла необходимые документы, с требованием рассмотреть вопрос о лишении депутатов мандатов. 10 депутатов досрочно прекратили свои полномочия.