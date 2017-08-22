В Башкирии 10 чиновников скрывали свое имущество, из-за чего лишились должностей

Источник: Proufu.ru

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Благоварского района.

Известно, что 10 депутатов сельсоветов не в полной мере отчитались о доходах, расходах и имуществе за 2016 год.

Так, например, депутат Кучербаевского села скрыл тот факт, что он имеет более 30 гектаров сельскохозяйственной земли с постройками, восемь тракторов и комбайнов. По закону при скрытии своего имущества, депутат лишается своего статуса или владения.