У президента Молдовы появился советник по особым поручениям

Как отметил молдавский лидер, у Войку богатый опыт работы в правоохранительных органах. Начиная с 1995 года, он проработал на различных должностях в инспекторате полиции Унген, в Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, в Национальном антикоррупционном центре Молдовы. Занимал должность комиссара Районного комиссариата полиции Калараш, Чимишлия, начальника инспектората полиции сектора Буюканы в Кишиневе, а с февраля 2016 года и по настоящее время работал начальником инспектората полиции муниципия Бендеры.