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10:26 (мск), источник: Sputnik.md

У президента Молдовы появился советник по особым поручениям

Молдавский лидер Игорь Додон подписал указ о назначении господина Павла Войку на должность советника президента Республики Молдова по особым поручениям.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон назначил Павла Войку на пост советника главы республики по особым поручениям.

«Сегодня подписал указ о назначении господина Павла Войку на должность советника президента Республики Молдова по особым поручениям», — написал Додон на своей странице Facebook.

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Как отметил молдавский лидер, у Войку богатый опыт работы в правоохранительных органах. Начиная с 1995 года, он проработал на различных должностях в инспекторате полиции Унген, в Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, в Национальном антикоррупционном центре Молдовы. Занимал должность комиссара Районного комиссариата полиции Калараш, Чимишлия, начальника инспектората полиции сектора Буюканы в Кишиневе, а с февраля 2016 года и по настоящее время работал начальником инспектората полиции муниципия Бендеры.

Павел Войку окончил Академию имени Штефана чел Маре при МВД и Академию государственного управления при президенте Республики Молдова. Кандидат на докторскую степень Института юридических и политических исследований — Университета Академии наук Республики Молдова.

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