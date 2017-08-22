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10:30 (мск), источник: Tengrinews

41 миллион долларов. Казахстан начал оказывать помощь Кыргызстану

Казахстан направил первый транш в размере 41 миллиона долларов Кыргызстану, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Источник: Tengrinews

Финансовая помощь, выделенная для развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, будет направлена на модернизацию таможенной, ветеринарной, фитосанитарной и карантинной служб Кыргызстана.

Напомним, в рамках соглашения между правительством РК и правительством Кыргызской Республики, подписанного в декабре 2016 года, Казахстан выделяет 100 миллионов долларов. Техническое содействие кыргызской стороне направлено на реализацию проектов Дорожной карты по присоединению Кыргызской Республики к Договору ЕАЭС.

«Оказываемое содействие позволит Кыргызской Республике в более сжатые сроки адаптировать экономику страны к требованиям ЕАЭС», — говорится в сообщении.

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