41 миллион долларов. Казахстан начал оказывать помощь Кыргызстану

Источник: Tengrinews

Финансовая помощь, выделенная для развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, будет направлена на модернизацию таможенной, ветеринарной, фитосанитарной и карантинной служб Кыргызстана.

Напомним, в рамках соглашения между правительством РК и правительством Кыргызской Республики, подписанного в декабре 2016 года, Казахстан выделяет 100 миллионов долларов. Техническое содействие кыргызской стороне направлено на реализацию проектов Дорожной карты по присоединению Кыргызской Республики к Договору ЕАЭС.