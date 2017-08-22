41 миллион долларов. Казахстан начал оказывать помощь Кыргызстану
Казахстан направил первый транш в размере 41 миллиона долларов Кыргызстану, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Казахстан направил первый транш в размере 41 миллиона долларов Кыргызстану, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Финансовая помощь, выделенная для развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, будет направлена на модернизацию таможенной, ветеринарной, фитосанитарной и карантинной служб Кыргызстана.
Напомним, в рамках соглашения между правительством РК и правительством Кыргызской Республики, подписанного в декабре 2016 года, Казахстан выделяет 100 миллионов долларов. Техническое содействие кыргызской стороне направлено на реализацию проектов Дорожной карты по присоединению Кыргызской Республики к Договору ЕАЭС.
«Оказываемое содействие позволит Кыргызской Республике в более сжатые сроки адаптировать экономику страны к требованиям ЕАЭС», — говорится в сообщении.