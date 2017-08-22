Депутат Госдумы поднял вопрос о закрытии хабаровской «Галереи»

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов написал запрос в адрес генерального прокурора страны Юрия Чайки. Он просит взять под личный контроль расследование дела о гибели хабаровского спортсмена Андрея Драчёва и обратить внимание на деятельность кафе «Галерея», возле которого произошла драка со смертельным исходом.

Как сообщает во вторник агентство ТАСС, депутат обращает внимание генпрокурора на то, что в уголовном деле фигурирует «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По мнению Олега Нилова, речь идёт об умышленном преступлении, «учитывая профессиональные бойцовские навыки, которыми обладал один из участников конфликта, и нанесение “контрольных” профессиональных смертельных ударов в голову находящемуся без сознания Драчеву».

«Данный случай является очередным трагическим примером, когда такие навыки сознательно используются с целью убийства, что в очередной раз ставит вопрос о том, чтобы признать наличие у человека таких профессиональных навыков разных видов боевых единоборств отягчающим обстоятельством в случае совершения убийства и нанесения увечий», — считает Нилов.

Он также попросил Юрия Чайку предоставить информацию о количестве преступлений, совершённых за последние два года с применением профессиональных навыков настоящими и бывшими спортсменами различных единоборств, повлекших смерть или увечья граждан.

Олег Нилов обращает внимание надзорного ведомства и на роль охранников и администрации хабаровского кафе «Галерея».