Обыски проходят в кабинете вице-губернатора Приморья Ильи Ковалева — источник
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Владивосток, 22 августа, PrimaMedia.
Источник в правоохранительных органах сообщает ИА PrimaMedia о том, что во вторник, 22 августа, в кабинете
По информации источника в правоохранительных органах, обыски начались в обед и в данный момент еще продолжаются. Оперативные мероприятия проводятся, по словам собеседника, сотрудниками краевого УФСБ. В Следственном комитете Приморского края подтвердили, что СК не занимается этим делом. Комментарий УМВД получить пока не удалось.
Представитель администрации Приморья в беседе с корр. агентства информацию источника опровергает. «Никаких обысков не было, никто не приходил», — сообщил собеседник агентства в 17.00.
Между тем, по информации ИА PrimaMedia, секретарь
Подобное развитие ситуации прогнозировалось приморскими экспертами сразу же после задержания 3 августа бывшего заместителя директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Ильи Терехова. Уголовное дело в отношении него возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями при передаче имущества Приморского театра оперы и балета. На следующий день Ленинский суд Владивостока избрал меру пресечения Терехову в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца до 4 октября.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, передача Приморского театра оперы и балета федеральному Мариинскому театру и возникшие вследствие этого миллионные долги успели обернуться первым уголовным делом. Следователи СУ СК по Приморью внимательно проверяют, чье имущество в итоге досталось приморской сцене Мариинки и не превысил ли