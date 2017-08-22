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11:59 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Обыски проходят в кабинете вице-губернатора Приморья Ильи Ковалева — источник

В пресс-службе администрации края эту информацию официально опровергают, однако основания проявлять интерес к чиновнику у силовиков есть.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 августа, PrimaMedia.

Источник в правоохранительных органах сообщает ИА PrimaMedia о том, что во вторник, 22 августа, в кабинете вице-губернатора Приморья Ильи Ковалева, находящегося сейчас в отпуске, проходят обыски. Ковалев курирует в регионе вопросы образования, культуры и молодежной политики. По информации источника в силовых структурах, оперативные мероприятия связаны с делом о передаче имущества театра оперы и балета. Ранее в рамках дела уже проходили громкие задержания. Официально в администрации края факт обысков опровергают.

По информации источника в правоохранительных органах, обыски начались в обед и в данный момент еще продолжаются. Оперативные мероприятия проводятся, по словам собеседника, сотрудниками краевого УФСБ. В Следственном комитете Приморского края подтвердили, что СК не занимается этим делом. Комментарий УМВД получить пока не удалось.

Представитель администрации Приморья в беседе с корр. агентства информацию источника опровергает. «Никаких обысков не было, никто не приходил», — сообщил собеседник агентства в 17.00.

Между тем, по информации ИА PrimaMedia, секретарь вице-губернатора да и сам Ковалев знали, что у силовых структур вопросы к чиновнику. Источники агентства не исключают, что резкий уход в отпуск связан именно с этим.

Подобное развитие ситуации прогнозировалось приморскими экспертами сразу же после задержания 3 августа бывшего заместителя директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Ильи Терехова. Уголовное дело в отношении него возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями при передаче имущества Приморского театра оперы и балета. На следующий день Ленинский суд Владивостока избрал меру пресечения Терехову в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца до 4 октября.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, передача Приморского театра оперы и балета федеральному Мариинскому театру и возникшие вследствие этого миллионные долги успели обернуться первым уголовным делом. Следователи СУ СК по Приморью внимательно проверяют, чье имущество в итоге досталось приморской сцене Мариинки и не превысил ли кто-то свои полномочия. Первым подозреваемым стал Илья Терехов, именно он в декабре 2015 года подписывал документы о передаче имущества, находящегося в краевой собственности.

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