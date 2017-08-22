Борис Дубровский об общественном транспорте Челябинска: «Дикий» бизнес должен превратиться в цивилизованную услугу"

Глава области отметил, что тема транспортного обслуживания в Челябинске непростая, в части незаконных пассажирских перевозок.

«Мы формируем решение, принимаются законы, формируются правила, формируется алгоритм следования этим правилам и контроль за нарушениями. Именно этого нам не хватало, чтобы “дикий бизнес” превратился в цивилизованную услугу, которая должна работать в городе Челябинске. Я ставлю эту задачу перед главой города, ставлю перед соответствующими службами. Вижу динамику, она меня тоже не устраивает», — заявил губернатор.

Борис Дубровский подчеркнул, что готов инвестировать в развитие городского транспорта свое время и ресурсы, чтобы сделать эту услугу качественной и безопасной.

Кроме того, глава области считает, что общественный транспорт должен стать бизнесом, однако в настоящий момент власти не нашли партнера, готового его развивать.