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10:46 (мск), источник: Noi.md

Филип: Это был бурный период

Премьер-министр Павел Филип провел встречу с главой Делегации ЕС в Молдове Пирккой Тапиолой, который завершает свой мандат в нашей стране, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

Премьер-министр поблагодарил посла ЕС за его поддержку и преданность Республике Молдова и, в частности, ее гражданам в течение четырех лет своей деятельности. Этот период, по словам премьер-министра, был бурным, с взлетами и падениями, когда Республика Молдова столкнулась с политическим, банковским и экономическим кризисом, но были и замечательные события: страна получила либерализованный визовый режим с ЕС, подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

«Мы высоко ценим тот факт, что ЕС продолжал оставаться рядом с Республикой Молдова, которая разочаровала некоторыми событиями в 2015 году. Мы ценим, что вы не отказались от нас и были рядом с нами. Наша цель состоит в том, чтобы люди жили лучше, повысилось их благосостояние, и в том, чтобы обеспечить интеграцию страны в ЕС», — подчеркнул премьер-министр Павел Филип.

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В то же время глава кабинета министров заявил, что правительство будет интенсивно работать над внедрением новой «дорожной карты» в отношении приоритетных действий на второй семестр этого года, определенных совместно с парламентом. Этот документ также содержит краткосрочные действия, предложенные в новой Программе Ассоциации ЕС-РМ на 2017−2019 годы, а также некоторые условия программ финансовой помощи ЕС.

Премьер-министр также упомянул широкую повестку дня правительственных реформ, в том числе реформу центрального публичного управления, отметив важность макрофинансовой помощи ЕС для нашей страны. Павел Филип заверил, что правительство предпримет все необходимые меры для максимально эффективного управления финансовой помощью извне.

«Мы должны четко определять приоритеты и выделять деньги, поступившие извне, для реализации строго необходимых проектов», — уточнил Павел Филип.

В свою очередь посол Пиркка Тапиола призвал правительство продолжать уделять основное внимание реформам, которые принесут пользу гражданам. Европейский чиновник подчеркнул значимость реформы государственного управления, образования и избирательной системы.

В конце встречи премьер-министр пожелал послу Тапиоле успехов в новом мандате, выразив надежду, что он по-прежнему останется хорошим другом Республики Молдова, независимо от должностей и обязанностей, которые он будет исполнять.

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