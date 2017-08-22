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10:43 (мск), источник: Noi.md

Додoн: Следует ввести мораторий на любые геополитические дискуссии

Президент Игорь Додон считает, что сейчас, когда страна, политический класс и общество расколоты двумя антагонистическими геополитическими течениями, когда люди взбудоражены конфликтами и враждой, есть только одно мудрое решение — сосредоточиться на развитии Молдовы, отложив в сторону геополитические дискуссии.

Источник: Noi.md

В интервью для IPN, приуроченном к 26-летию независимости Республики Молдова, глава государства заявил, что следует ввести мораторий на любые геополитические дискуссии, чтобы успокоить общество.

«Только после того, как мы повысим качество жизни и снизим уровень коррупции, когда будет больше спокойствия и ясности, мы вернёмся к этим дискуссиям и дебатам, если это будет необходимо. Сейчас мы должны трудиться ради Молдовы, а не ради западной или восточной интеграции. Только так мы сможем достичь национального политического консенсуса и сумеем не оказаться втянутыми в чрезвычайно опасные геополитические и военные игры. Но способны ли парламентское большинство и правая оппозиция услышать такой сигнал?», — задаётся вопросом президент.

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Игорь Додон отметил, что в целом граждане, везде в мире, слишком различны в своих взглядах и предпочтениях, особенно когда имеется некоторая демократия, и разрешён плюрализм идей и мнений. И в такой стране, как Республика Молдова, столь неоднородной в плане идеологии, геополитики, идентичности, невозможно устраивать всех, нереально, чтобы тебя воспринимали как президента «всех граждан», хотя глава государства и должен к этому стремиться, как к недостижимому идеалу.

«В этих условиях я больше фокусируюсь на том, чтобы быть президентом Молдовы, в фундаментальных интересах государства. Я был избран значительным большинством избирателей, которые уполномочили меня представлять страну и её интересы, а не те или иные категории граждан. Так я и поступаю, продвигая набор понятий, жизненно важных для государственности, целостности и идентичности Республики Молдова, и считаю это самым важным, независимо от того имиджа, который я создал себе в определённых кругах «элиты», анализирующих мою деятельность сквозь призму грантов, которым им платят за «гражданскую активность», — заявил президент.

Комментируя изменение избирательной системы, глава государства отметил, что целью утверждения смешанной системы стало желание дать гражданам больше свободы при выборе депутатов, то есть дать им больше демократии. В числе прочего, это позволит привлечь к процессу принятия решений районных лидеров, представителей диаспоры, граждан из Приднестровья.

«Если мы верим в то, о чём нам настойчиво говорят уже несколько десятилетий — что большее количество демократии означает более честные выборы и более эффективное управление, то смешанная система должна стать существенным скачком вперёд в этом плане. Мы дали гражданам возможность избирать своих депутатов напрямую, а не только по партийным спискам, и я считаю, что этот сложный способ является гораздо более правильным с точки зрения демократии. И следующий состав законодательного органа, следующая власть, будут более представительными для страны. И я очень надеюсь, что в новом составе законодательного органа нам будет легче достичь национального политического консенсуса», — добавил Игорь Додон.

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