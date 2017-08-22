Сенатор Чернецкий предложил переселить Мантурова в Екатеринбург
Поближе к ИННОПРОМу.
Поближе к ИННОПРОМу.
Член Совета Федерации,
По мнению сенатора, такой шаг способен придать импульс для развития территорий.
В логике Чернецкого есть резон. В Екатеринбурге главе Минпромторга РФ будет гораздо удобнее приглядывать за вверенным ему ИННОПРОМом. А если мегаполис получит право на проведение ЭКСПО-2025, то Мантуров и вовсе может возглавить подготовку к выставке.
Несколькими днями ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов обратился к главе государства Владимиру Путину с инициативой перенести столицу России «за Урал», сообщает «Уралинформбюро».
Аркадий Чернецкий в целом отнес этот замысел к «области фантазий». Чтобы не выбиваться из тренда, он предложил раскидать по России профильные министерства.