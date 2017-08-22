Сенатор Чернецкий предложил переселить Мантурова в Екатеринбург

Источник: УралИнформБюро

Член Совета Федерации, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий предложил рассредоточить федеральные министерства по всей стране. В столице Урала может расположиться Министерство промышленности и торговли РФ, так как Свердловская область — промышленный регион, отметил он в комментарии «Областной газете».

По мнению сенатора, такой шаг способен придать импульс для развития территорий.

В логике Чернецкого есть резон. В Екатеринбурге главе Минпромторга РФ будет гораздо удобнее приглядывать за вверенным ему ИННОПРОМом. А если мегаполис получит право на проведение ЭКСПО-2025, то Мантуров и вовсе может возглавить подготовку к выставке.

Несколькими днями ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов обратился к главе государства Владимиру Путину с инициативой перенести столицу России «за Урал», сообщает «Уралинформбюро».