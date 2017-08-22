В США рассказали, где жители Крыма должны получать американские визы
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости (Крым). Россияне, проживающие в Крыму,
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости (Крым). Россияне, проживающие в Крыму,
«Крым относится к консульскому округу посольства США в Киеве. Все заявители, постоянно проживающие в Крыму и обращающиеся за иммиграционными визами и визами К (невесты / жениха), должны обращаться за визами в Киеве, независимо от своего гражданства», — говорится в сообщении сайта, который является официальным информационным ресурсом посольства США в РФ.
«Консульские сборы, оплаченные в Украине, не могут быть использованы при обращении за визой в посольстве/консульствах США в России, а консульские сборы, оплаченные в России, не могут быть использованы при обращении за визой в посольстве США в Киеве», — отмечается в сообщении.
В понедельник американское посольство в России сообщило, что с 23 августа приостановит на неопределенный срок процедуру выдачи неиммиграционных виз США по всей России. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве и в ограниченном масштабе.
Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в
Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в РФ на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.
Кроме того, с 1 августа Москва приостановила использование американским посольством складских помещений на Дорожной улице в российской столице и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.