Делегацию Вьетнама на ВЭФ возглавит член политбюро
Приедет ли во Владивосток президент азиатской республики, не уточняется.
Приедет ли во Владивосток президент азиатской республики, не уточняется.
Делегация Социалистической Республики Вьетнам подала заявку на участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Об этом сегодня сообщили в оргкомитете ВЭФ — 2017.
Делегацию Вьетнама возглавит член политбюро, заведующий отделом ЦК Коммунистической партии Вьетнама по экономическим вопросам Нгуен Ван Бинем. На острове Русском официальные представители Ханоя обсудят со своими российскими коллегами вопросы международного партнёрства и экономического сотрудничества на Дальнем Востоке.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в июне президент России Владимир Путин пригласил на Восточный экономический форум главу Вьетнама Чан Дай Куанга. Приедет ли глава СРВ во Владивосток, оргкомитет не уточнил.
Неделю назад первыми состав своей делегации на форум огласили в Пекине.