Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Умерла актриса Зоя Степанова
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
«Падение» Керченского моста — о лжи украинских СМИ про Крым
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Поклонники высмеяли Мэрайю Кэри за фотошоп
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
СМИ: Бородина поведала об отношениях с мужем после измены
СМИ: Тарзан показал, как супруга выглядит в жизни
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
11Солнечное затмение над США
11:44 (мск), источник: Восток Медиа

Делегацию Вьетнама на ВЭФ возглавит член политбюро

Приедет ли во Владивосток президент азиатской республики, не уточняется.

Источник: Восток Медиа

Делегация Социалистической Республики Вьетнам подала заявку на участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Об этом сегодня сообщили в оргкомитете ВЭФ — 2017.

Делегацию Вьетнама возглавит член политбюро, заведующий отделом ЦК Коммунистической партии Вьетнама по экономическим вопросам Нгуен Ван Бинем. На острове Русском официальные представители Ханоя обсудят со своими российскими коллегами вопросы международного партнёрства и экономического сотрудничества на Дальнем Востоке.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в июне президент России Владимир Путин пригласил на Восточный экономический форум главу Вьетнама Чан Дай Куанга. Приедет ли глава СРВ во Владивосток, оргкомитет не уточнил.

Неделю назад первыми состав своей делегации на форум огласили в Пекине.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Во Владивосток по упрощёнке въехали японцы, корейцы и саудит
Хабаровчане попросят признать погибшего в драке спортсмена Героем России
Задержан Кирилл Серебренников
В МЧС назвали основную версию пожара в Ростове-на-Дону
Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на лекарства россиянам
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
ФАС отсрочила отмену национального роуминга до 15 декабря
Туристы покидают остров Искья, где произошло землетрясение
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
Новая BMW M5 (фото, видео) Новая BMW M5 представлена! Это будет самая быстрая серийная BMW из когда-либо существовавших. Причем она сможет быть как полно-, так и заднеприводной. Одновременно!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома придется платить двойной налог
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь